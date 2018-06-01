رواد 2030 يبحث ريادة الأعمال لشباب الزراعيين

اجتمعت د. غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع الزراعة، لبحث ريادة الأعمال لشباب الزراعيين ومناقشة أهم أولويات واحتياجات قطاع الزراعة في المرحلة الراهنة، وكيفية عمل الأطراف المعنية معا للوصول لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

و أكدت د. غادة خليل دور مشروع رواد 2030 في دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وتمكين الشباب المصري علمياً وعملياً، من خلال نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار، لذا يقوم المشروع بدعم الوعي المجتمعي الخاص بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر وصفات وفكر رائدي الأعمال.

وقالت إنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إنشاء مراكز لرواد الأعمال الزراعيين في مقر النقابة الرئيسي وفروعه بمحافظات الجمهورية (27 فرعا)، كما تمت مناقشة إمكانية إنشاء شعبة لتخريج فنيين لاستخدام موارد زراعية حديثة داخل المدارس المهنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع تنفيذ برامج وتدريبات لخريجي المدارس الفنية، ومتابعة إنشاء أول حاضنة في المنيا للزراعة، على أن يتم تفعيل لجان لمتابعة نتائج الاجتماع الأول مع عقد ملتقيات وفعاليات أخري في المستقبل.

وأكد الحضور أهمية توطين التكنولوجيا في مصر من خلال تدريب فنيين مهرة للتعامل مع موارد الزراعة الحديثة، وضرورة توافر اختبارات ملائمة للبيئة المصرية قبل استيرادها، بالإضافة إلى أهمية تدعيم وتعميق المكون المحلي في القطاع الزراعي والدعم الذي تقدمه الهيئات الدولية للقطاع الزراعي نظرا لدوره المحوري في عملية التنمية.