رواد تويتر يقدمون التعازي في ذكرى ضحايا بورسعيد

سمية كمالتقدم عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالعزاء لأسر شهداء مذبحة بورسعيد، وعلي رأسهم بلال أحمد علام المعلق الرياضي، وفريق كايروكي حركة شباب 6 أبريل.وتداول المغردون هاشتاج #JFT74 ليحتل المرتبة الأولي بأكثر من 22 ألف تغريدة؛ والذي يعني "فقط لهذا اليوم"، أما رقم 74 فيرمز إلى عدد ا



سمية كمال

تقدم عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بالعزاء لأسر شهداء مذبحة بورسعيد، وعلي رأسهم بلال أحمد علام المعلق الرياضي، وفريق كايروكي حركة شباب 6 أبريل.

وتداول المغردون هاشتاج #JFT74 ليحتل المرتبة الأولي بأكثر من 22 ألف تغريدة؛ والذي يعني “فقط لهذا اليوم”، أما رقم 74 فيرمز إلى عدد الشهداء، لإحياء الذكري السادسة لمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلا من جمهور النادي الأهلي.

وشارك المستخدمون صور الضحايا وأسماءهم، وفيديوهات تتضمن اللحظات الأخيرة قبل بدء المذبحة، إلى جانب بعض الأغاني لأولتراس أهلاوي.

ويذكر أن أحداث مذبحة بورسعيد، تمت في الذكرى الأولى لمعركة الجمل، مساء الأربعاء 1 فبراير 2012، عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 74 قتيلا، وتعد أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية.