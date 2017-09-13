رواد تقلص حصتها فى المصرية للمنتجعات السياحية

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة رواد السياحة رواد، ببيع عدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 3 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصل نسبة مساهمة رواد السياحة بعد العملية إلى 8.82 % مقارنة بنحو 9% تقريبا قبل العمل

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة رواد السياحة رواد، ببيع عدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 3 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصل نسبة مساهمة رواد السياحة بعد العملية إلى 8.82 % مقارنة بنحو 9% تقريبا قبل العملية”

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.23 جنيها، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية”.

ويبلغ رأسمال المصرية للمنتجعات 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 1.05 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

