«رواد الهندسة» توقع عقد إنشاء مشروع «ايبيكو 3» لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية

وقع الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة ايبيكو للأدوية و المهندس محمد محلب رئيس مجلس إدارة شركة رواد الهندسة الحديثة، عقد إنشاء مصنع “ايبيكو 3” لإنتاج الأدوية، بقيمة 417.5 مليون جنيه.

وتبلغ اسثتمارات مصنع “إيبكو 3” نحو 2 مليار جنيه،وتصل مساحته لنحو 10,5 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، و يقام لأول مرة بفكر بناء الأقسام والمناطق الإنتاجية والحيوية مسبقا خارج مصر ثم نقلها جاهزة للتركيب فى المصنع

.وفي وقت سابق، تم إسناد تنفيذ المناطق الإنتاجية لشركة Pharmadule السويدية المتخصصة فى هذا المجال.

و يعد مصنع “ايبيكو 3” أول مصنع فى مصر و الشرق الأوسط لإنتاج الأدوية و البدائل الحيوية Biosimilar & Biologicals بشكل كامل، حيث يتم تصنيع وإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بدءاً من الخلايا المعدلة وراثيا واستخدام تقنيات زراعة الأنسجة (Upstream) لحث الخلايا علي إنتاج البروتينات المطلوبة، ثم تنقية البروتينات المنتجة (Downstream) للحصول علي المادة الفعالة (Drug Substance)، وما يلي ذلك من خطوات التحضير والتصنيع (Formulation & Filling) للمادة الفعالة (Drug Substance)، وصولاً إلى المستحضر الصيدلي النهائي (Drug Product).

ويتوفر المستحضر الصيدلي النهائي بعدة أشكال منها الفيال والحقن جاهزة التعبئة والخراطيش والأقـــلام، و يعد إنشاء هذا المصنع خطوة هامة نحو توطين صناعة الدواء في مصر، وتماشيا مع خطة الدولة في تشجيع و تدعيم الصناعة المحلية و خاصة الصناعات الإستراتيجية مثل الصناعات الدوائية.