«رواد الهندسة الحديثة» تنفذ 60% من مشروع جامعة المعرفة الدولية

أعلنت شركة رواد الهندسة الحديثة الانتهاء من نحو 60% من مشروع جامعة المعرفة الدولية المُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال المهندس محمد محلب، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت تنفيذ ما يقرب من ثلاثة أضعاف مراحل مشروع جامعة المعرفة الدولية، بداية من 2020، بإجمالي مساحات 45 ألف متر مسطح.

وأوضح هشام إبراهيم، مدير مشروع جامعة المعرفة، أن الشركة بدأت العمل بالموقع في 2019 وأنهت تنفيذ المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي بمساحة 15 ألف متر مسطح، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 60% من مشروع الجامعة والذي يشمل 31 مبنى.

وأكد أنه يتم تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والجودة في تنفيذ المشروعات للحفاظ على أطقم العمال والموظفين، مع الحرص على العمل بكامل الطاقات من خلال إقامة دوريات عمل عديدة للإسراع من وتيرة العمل بما يضمن تنفيذ مراحل المشروع في توقيتاتها.

وأضاف: هناك التزام تام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس وحماية العمال مع الالتزام بتطبيق الجودة لكل مراحل تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن الشركة دائمًا ما تدعم الشباب من المهندسين من خلال برامج التدريب ودمجهم للعمل في المشروعات وإعطائهم الفرص في قيادة وإدارة المشروعات الكبرى.