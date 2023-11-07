«رواد الهندسة الحديثة» تستعرض المشروعات تحت التنفيذ في معرض النقل الذكي

شاركت شركة رواد الهندسة الحديثة، للعام الثالث على التوالي في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذى يقام خلال الفترة من 5 إلي 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة الجديدة تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل في مصر” بحضور 350 شركة عارضة في 50 دولة.

وقالت رواد الهندسة الحديثة فى بيان صحفى إنها شريك استراتيجي وذراع تنفيذي لوزارة النقل في العديد من المشروعات المختلفة التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها في إطار خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من 2014-2024 باستثمارات 2 تريليون جنيه.

مشاركة فعالة مع وزارة النقل

وأضافت أن «رواد الهندسة الحديثة» تعد إحدى الشركات الوطنية التي ساهمت بفاعلية مع وزارة النقل وخدمة المشروع القومي للطرق، من خلال المشاركة في العديد من مشروعات تطوير قطاع النقل والموانئ والبنية التحتية والإنشاءات المختلفة مثل مشروع رفع كفاءة خط سكك حديد مصر – الإسكندرية، الذي يعد من أهم محور في شبكة السكك الحديدية المصرية.

أبرز المشروعات

وأوضحت أن رواد الهندسة الحديثة شاركت في مشروع توسعة الطريق الدائري في أكثر من قطاع إضافة إلي أنها المقاول الرئيسي لإنشاء الورشة المركزية لخدمة القطار السريع العملاق، كما انتهت من أعمال محطة الحاويات لموانئ دبي العالمية وإنشاء رصيف بميناء العين السخنة ضمن الخطة التوسعية للميناء هذا إلى جانب، إنشاء صومعة معدنية لتخزين وتداول الأقماح سعة 100 ألف طن علي رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.