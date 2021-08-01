«رواد النيل» تُطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراكز تطوير الأعمال

في ضوء تسهيل حصول الشباب وأصحاب الأعمال على الخدمات غير المالية، أطلقت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمراكز تطوير الأعمال، وذلك للتوسع في تقديم تلك الخدمات للفئات المستهدفة من الشباب بكافة أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال: إن الموقع الجديد يهدف إلى توفير الوقت والجهد من أجل التواصل الفعال للشباب وأصحاب المشروعات مع أخصائيين مؤهلين علميًا وعمليًا، سواء عبر التقنية الإلكترونية أو داخل أحد فروع مراكز تطوير الأعمال.

وأشار حسني إلى أنّ برنامج حجز الموعد عبر الموقع الإلكتروني الجديد يحقق العديد من الفوائد، منها التغلب على الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز الاجراءات الاحترازية مع استمرار أداء المراكز في تقديم الخدمات التي أصبحت تمثل احتياجًا يوميًا للفئات المستهدفة من الشباب.

وأوضح أن الموقع الجديد يواكب التطورات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في أداء الخدمات، ويسهم في توفير الوقت والجهد للمستفيدين بالحصول على الخدمات، بالإضافة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وجدير بالذكر أنّ الموقع الإلكتروني يُتيح لمراكز تطوير الأعمال إمكانية التحديد الدقيق للخدمات والمعلومات التي يرغب المستفيد في الحصول عليها وتنظيم وإدارة الوقت لكل من المستفيد وأخصائي تطوير الأعمال، كما تتيح للأخصائي التعرف المسبق على المستفيد ودراسة احتياجاته بوقت مناسب قبل الموعد المحدد للقاء مما يعظم من فعالية وكفاءة الأداء.

وأضاف حسني أن الموقع يتيح أكثر من 50 دراسة جدوى كنموذج استرشادي لعدد من المشروعات الصناعية تساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدا أن انتشار مثل هذه النوعية من الخدمات سيسهم في وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة، كما أنها تعد محورا هاما من محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد فروع مراكز تطوير الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية بلغ نحو 27 فرعًا تغطي 16 محافظة، منها 24 فرعا دخل مقرات فروع 11 بنكا من البنوك المشتركة في مبادرة رواد النيل بالإضافة إلى 3 وحدات لمراكز تطوير الأعمال داخل مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ووفرت مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل منذ بداية انطلاقها في منتصف يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 65 ألف خدمة استفاد منها أكثر من 20 ألف شاب وشابه ورائد أعمال وصاحب مشروع منهم نحو 35% من السيدات.