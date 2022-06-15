«رواد النيل» توقع اتفاق شراكة مع Software AG لدعم المواهب التكنولوجية

وقّعت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة Software AG لدعم المواهب التكنولوجية في مصر خاصة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.

ويتيح الاتفاق لمبادرة رواد النيل ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات ببرامجها المختلفة، الاستفادة من منصة Cumulocity الخاصة بشركة Software AG، كما سيعمل الجانبان معاً على تطوير العديد من التطبيقات باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء التي تسلط الضوء على إمكانيات هذه التكنولوجيا الحديثة وتنمية مسارات تساعد على دعم التحول الرقمي في مصر مع التركيز على عدة مجالات مختلفة مثل مجال صناعة الأجهزة المنزلية وتطوير المدن الذكية ومجال الزراعة والتطبيقات الصناعية بشكل عام.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، إن جامعة النيل ومبادرة رواد النيل تعملان بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف في إطار الاستراتيجية العامة للدولة وأيضاً البنك المركزي المصري.

وأضافت أن مبادرة رواد النيل تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات منها البحث والتطوير، والهندسة العكسية وتطوير الشركات الناشئة منها، لافتة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع Software AG يهدف إلى بناء نظام بيئي يعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتنمية الصناعة والمجتمع، بما يسهم في خلق وظائف ذات قيمة عالية ونقل تكنولوجيا إنترنت الأشياء إلى مصر.

من جانبه، قال المهندس أحمد صالح، مدير الوحدة الاستراتيجية ومركز الابتكار بمبادرة رواد النيل، إن المبادرة تقوم بمساعدة الصناعات المصرية كي تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال الابتكار، سواء من خلال الدعم عبر توفير مهندسين وخبراء متخصصين في مجال البحث والتطوير والعمل المشترك مع الشركات لخلق منتجات جديدة، أو من خلال تغذية المواهب المصرية بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة الموجات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف صالح أن التقديرات تشير إلى أن التأثير الاقتصادي لتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) على المستوى العالمي قد يصل إلى 12.6 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤكد ضرورة التركيز في السنوات القادمة على نشر ابتكارات وأفكار إبداعية في مجال إنترنت الأشياء بما يخدم الصناعة المصرية.

وأوضح مدير الوحدة الاستراتيجية ومركز الابتكار بمبادرة رواد النيل، أن الشراكة مع Software AG ستمكن المبادرة من إدخال أحدث التقنيات إلى السوق المصري وتطوير الحلول القوية التي يمكنها التوسع بشكل جيد وتحقيق العوائد التجارية المتوقعة منها.

وقال المهندس معتز الجنزوري، المدير الإقليمي لمصر وليبيا في شركة Software AG: “تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنًا لأكثر العقول ذكاءً في العالم في المجالات التقنية، ومن خلال التعاون مع مبادرة رواد النيل ستقوم الشركة بدعم المبتكرين في المنطقة عن طريق تعزيز المهارات اللازمة في مجال إنترنت الأشياء باستخدام واحدة من أفضل منصات إنترنت الأشياء الرائدة على مستوى العالم”.

وأشار إلى أن اتفاق الشراكة مع مبادرة رواد النيل وجامعة النيل لا يقتصر فقط على تعزيز اعتماد إنترنت الأشياء في المنطقة، ولكن أيضاً دعم روح ريادة الأعمال، وتسريع التحول الرقمي في مصر.

جدير بالذكر أن جامعة النيل هي جامعة أهلية غير حكومية ولا تهدف إلى الربح، وتعمل كمؤسسة بحثية ذات مستوى تعليمي عالمي في ريادة الأعمال والابتكار، وهي الأولى من نوعها في مصر، وتقوم بتنفيذ مبادرة رواد النيل، مبادرة البنك المركزي المصري التي يتم من خلالها دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات منها التصنيع والتحول الرقمي عن طريق تطبيق أدوات الابتكار المختلفة وتقدم العديد من الخدمات منها الاستشارات والتدريب وتطوير المنتجات الجديدة وتصنيع النماذج الأولية والهندسة العكسية. وكل ذلك من خلال الدعم المقدم من مجموعة من الرعاة الذين يؤمنون بقوة التصميم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وتعد شركة Software AG هي شركة برمجيات رائدة، أنشئت عام 1969، وساعدت أكثر من 10000 مؤسسة على استخدام البرمجيات (software) للربط بين الأشخاص، الأقسام، الأجهزة والأنظمة المختلفة، وتعمل على مساعدة المؤسسات بأن تكون متصلة تماماً عن طريق استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) واستراتيجيات التحول الرقمي بالإضافة الى تعزيز التكامل بين الأنظمة المختلفة بداخل المؤسسات.

وتنشئ الشركة العديد من البرمجيات التي تساعد على التدفق السلس للبيانات التي تسمح لكل الأشخاص داخل المؤسسة بالعمل معاً، ولدى الشركة أكثر من 4800 موظف في أكثر من 70 دولة وعائدات سنوية تزيد عن 800 مليون يورو، وتهدف لتجاوز المليار يورو بحلول عام 2023.