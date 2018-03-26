رواد النيل تنظم عددا من الندوات داخل الجامعات للتعريف بريادة الأعمال

سلوى عثمان:







نظمت مبادرة رواد النيل عددا من الندوات التعريفية بفكر ريادة الأعمال وبعض التدريبات النظرية والعملية للطلاب بجامعة الأزهر الشريف وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار مبادرة “رواد النيل” والتي تم توقيعها بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية بهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.







وأشارت المهندسة هبة لبيب، المدير التفيذي للمبادرة ؛ بأن “رواد النيل” تمثل مبادرة قومية يتم تمويلها من خلال البنك المركزي المصري ؛ ويقوم على إدارتها جامعة النيل الأهلية ؛ ليتم من خلالها تنفيذ العديد من ورش العمل التعريفية والدورات التدريبية للمستفيدين في مجالات الابتكار وتصميم المنتج ؛ وذلك بكليات الهندسة جامعه الأزهر ؛ وكليات الزراعة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي ؛ بالتعاون مع مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الأزهر – فرع قنا ؛ بحضور أكثر من 500 طالب بالكليات السابق الإشارة إليها .







وأضافت المهندسة هبة لبيب المدير التفيذي للمبادرة ؛ انه يتم حاليا تنفيذ واحد من البرامج وهو تحدي ( BEMT Challenge ) حيث يتم توفير الفرصة للشباب المبتكرين أصحاب الأفكار في مجال تصنيع المكونات وقطع الغيار محليا للصناعات المغذية و الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المبادرة من دعم مالي وفني وتدريبات نظرية وعملية وتوفيرامكانيات وماكينات وتكنولوجيا حديثه للمساعدة في عملية التصنيع كما يتم الربط مع المصانع والورش في هذا المجال ليتم تسهيل عملية تسويق المنتجات التي سيتم تصنيعها والمساعدة في إمكانية التصنيع داخل المصانع.







وقالت المدير التفيذي للمبادرة أن التدريبات التي يتم تنفيذها من جامعة الأزهر – فرع قنا تمثل بداية للتعاون مع الجامعة تمهيدا لنشر المبادرة وتعميمها على باقي الفروع الخاصة بالجامعة وغيرها من الجامعات المصرية.

