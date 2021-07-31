«رواد النيل» تعقد شراكة مع «غبور» لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة جي بي أوتو -غبور أوتو ممثلة في شركة إيتامكو للتجارة والتسويق والتوكيلات، وذلك لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي في مصر خاصة في مجال صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها.

وصرح طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية في بيان صحفي بأن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به جامعة النيل الأهلية في دعم ريادة الأعمال في مصر، وتؤكد أن الجامعة غير نمطية ضمن جامعات الجيل الرابع، حيث تسعى بجانب اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي والابتكار والإبداع إلى التواصل القوي مع المجتمع ومؤسساته خاصة المؤسسات الصناعية بهدف خلق معرفة جديدة تسهم في حل مشكلات المجتمع وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشروعات مفيدة لها مردود اقتصادي أو مجتمعي.

وأكد خليل أن جامعة النيل الأهلية تشجع ريادة الأعمال وتقوم بالشراكة مع البنك المركزي بتنفيذ مشروع ضخم لريادة الأعمال متمثلا في مبادرة رواد النيل والتي لها دور كبير في تثقيف الشباب بريادة الأعمال في مصر وتحويل المعرفة إلى منتج اقتصادي حقيقي، من خلال توطيد العلاقات مع المجتمع الصناعي.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع شركة جي بي أوتو ستنعكس بالإيجاب على بيئة ريادة الأعمال، باعتبار الشركة واحدة من أكبر الكيانات الصناعية في مصر والمتخصصة في صناعة السيارات، وستمكن الشباب ورواد الأعمال من التواصل مع السوق والتواجد فيه بشكل قوي وفعال.

وأضاف خليل أن تلك الشراكة ستساعد رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، كما ستعمل على سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والبحثي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ما سيكون له إنعكاسا إيجابيا على النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس جامعة النيل، أن ريادة الأعمال في مصر تحتاح لمناخ يساعدها على النجاح يجمع بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبين واقع الصناعة في مصر، وكذلك المؤسسات المالية والحكومية، حيث إن هذا النهج الذي يضم جميع الأطراف ذات الصلة يمثل أهمية كبيرة لتطوير بيئة ريادة الأعمال.

من جانبه قال جورج صدقي رئيس قسم الموارد البشرية بشركة مجموعة غبور أوتو: إن شركته تفخر بهذه الشراكة مع جامعة النيل الاهلية ومبادرة رواد النيل من أجل المساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يستهدف تطوير النظام البيئي من خلال مركز الابتكار لدى شركة غبور الذي يساعد رواد الأعمال على تتجسيد أفكارهم ودعمها لتصبح ناضجة وواقعية من خلال توفير الموارد لرواد الأعمال والخبرات اللازمة وكافة الموارد المتوافرة لدينا، لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة.