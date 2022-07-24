«رواد النيل» تطلق 4 دورات جديدة لحاضنات الأعمال لدعم أصحاب المشروعات الناشئة

أعلنت مبادرة “رواد النيل” إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك عن إطلاق 4 دورات جديدة لحاضنات الأعمال في مجالات متنوعة، تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي وتكنولوجيا تغير المناخ والتصنيع المحلي وصناعة الأثاث.

بالإضافة إلى برامج خاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا وذلك في إطار المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي إطلاق دورات للحاضنات الأربعة، برعاية بنوك، التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس وبنك QNB – الأهلي، لتغطي عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة، بهدف دعم المشروعات الناشئة والصغيرة واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب المبتكر بما يسهم في إنشاء مشروعات جديدة وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد عباس ، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال إن إطلاق 4 دورات جديدة لإحتضان الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات والأفكار الإبتكارية دفعة واحدة ولأول مرة يعكس الإهتمام الكبير من جانب المبادرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على خلق قيمة مضافة للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد القومي.

وأضاف أنه روعي في هذه البرامج التنوع في المراحل والمجالات، حيث يختص أحد البرامج بمرحلة ما قبل الإحتضان، بهدف رعاية الافكار المبتكرة وبلورتها وتأهيلها للمراحل التالية من برامج الاحتضان والتي تستهدف احتضان المشروعات في مرحلة ما بعد التأسيس والقائمة بالفعل ومساعدتها وتقديم حلول ابتكارية لها.

وأشار إلى أن هذه البرامج لم تقتصر على تغطية المجالات التكنولوجية فقط التي تركز على توفير الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية للمشروعات بل تغطي أيضا بعض مجالات الصناعة بما يدعم التصنيع المحلي والعمل على تطويره وزيادة قدرته التنافسية والتصديرية.

وأوضح “عباس” أنه تم التركيز على 5 أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة عند تصميم هذه البرامج، وهي تمكين المرأة اقتصاديا، والعمل اللائق والنموّ الاقتصادي، والصناعة والابتكار والبنيه التحتية، والاستهلاك المسئول والإنتاج المسئول، والعمل لأجل المناخ.

ولفت إلى أنه تم أيضا التركيز علي أهداف اكثر تحديدا بحيث توجه كل حاضنة أعمال بقطاعات صناعية متخصصة وتطبيقات تكنولوجية في مجالات محددة، من أجل المساعدة في نشر ثقافة التنمية المستدامة وخلق أجيال جديدة من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر التي تعمل على دعم المجتمع والاقتصاد المصري بمنتجات جديدة وأفكار مبتكرة”.

وأوضح المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال أن برامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل تدعم مرحلتين من مراحل إنشاء الشركات الناشئة، أولها برنامج ما قبل الاحتضان، برعاية البنك المصري لتنمية الصادرات الذي يهدف إلى دعم المبتكرين في المرحلة الأولى من بدء إنشاء شركاتهم وتزويدهم بالدعم الفني والإداري اللازمين لبلورة أفكارهم وتحويلها إلى نموذج أولي قابل للتنفيذ.

وأشار عباس إلى أنه تم التخصيص الدورة الثانية من برنامج ما قبل الاحتضان ليتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة اقتصاديا، موضحا أن البرنامج الذي يرعاه البنك المصري لتنمية الصادرات يركز على دعم أفكار السيدات والشابات ومساعدتهن على إنشاء شركاتهن ومشروعاتهن الخاصة في المجال التكنولوجي البرنامج، كما يستهدف تسهيل حصول رائدات الأعمال من الإناث علي التمويل و تحقيق المساواة بين الجنسين و سد الفجوة التكنولوجية الموجودة بالسوق.

وقال عباس إن حاضنة التطبيقات التكنولوجية “LaunchSaaS” التي يرعاها بنك قناة السويس ستركز في دورتها الرابعة على تقديم الدعم للشركات الناشئة التي توفر حلولا تقنية وتوفر مستقبل أكثر استدامة للمشروعات مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة و التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. ويمكن التقديم بإحدى تلك الأفكار .

وبالنسبة للقطاعات الصناعية، تخصص المبادرة، من خلال حاضنة الأعمال الهندسية، التي يرعاها بنك التعمير والإسكان في دورتها الرابعة لتكنولوجيا تغير المناخ والتصنيع المحلي للمنتجات بهدف تعزيز الصناعات المستدامة، وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والبنية التحتية بهدف مواجهة مخاطر تغير المناخ.

أما لأصحاب الأفكار والمواهب المبدعة،في مجال التصميم فتقدم الدورة الرابعة من حاضنة التصميم الإبداعي، ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺑﻧك QNB اﻷھﻠﻲ، دعمها للشركات الناشئة التي تعمل في مجال صناعة الأثاث أو الديكور المنزلي أو المشغولات اليدوية اﻟمعتمدة ﻋﻠﻰ ﻣواد يعاد ﺗدوﯾرھﺎ وﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ أو الحرف والصناعات التراثية، ويمكن للشركات العاملة في أي من هذه المجالات .

وأوضح محمد عباس ، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال أن التقديم لأي من هذه البرامج مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمي لمبادرة رواد النيل.