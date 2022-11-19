«رواد النيل» تشارك في معرض «ماك تك» لدعم التصنيع المحلي

تشارك مبادرة “رواد النيل” -إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك- في فعاليات الدورة الـ 22 لمعرض ماك تك Machtech لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن CNC ومعدات اللحام والعدد الصناعية، والذي افتتحه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة يوم الخميس الماضي، ويستمر لمدة 4 أيام، والذي يهدف إلى دعم وتعميق التصنيع المحلي.

يأتي معرض ماك تك، كواحد من بين 4 معارض صناعية كبرى، يجري تنظيمها في نفس الوقت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة في أضخم حدث صناعي، حيث تشارك فيه أكثر من 1200 شركة وعلامة تجارية على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي معارض ماك تك لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن ومعدات اللحام والعدد الصناعية، معرض هاندلينج اكسبو المعرض الدولي لمعدات المناولة وتجهيزات المخازن والأوناش والروافع الصناعية، معرض ايرتك لتكنولوجيا الهواء المضغوط والكومبريسورات، ومعرض إيرث موفينج لللوادر والمعدات.

ويشهد معرض ماك تيك مشاركة فعالة من كافة القطاعات الصناعية، وأصحاب الورش، ومراكز الخدمة ومعدات اللحام والعدد الصناعية، حيث تشارك في دورته هذا العام نحو 750 علامة تجارية كبري، برعاية وزارة التجارة والصناعة والبنك الأهلي المصري.

وصرح المهندس أحمد صالح مدير الإستراتيجية والابتكار، ونائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، بأن المبادرة تشارك لأول مرة في فعاليات معرض ماك تيك من خلال فريق مركز الابتكار، وذلك بهدف التعريف بخدمات Innovation Department أو الابتكارات التنموية المختلفة، وبمشاركة شركتين من الشركات المحتضنة في الحاضنة الهندسية التي يرعاها بنك التعمير والإسكان.

وقال إن معرض ماك تك يعد من أضخم الأحداث الصناعية على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتبر مشاركة المبادرة في هذا الحدث تماشيا مع أحد أهداف المبادرة وهي تعميق التصنيع المحلي لزيادة التنافسية الصناعية للشركات المصرية.

وأوضح صالح أن قسم الابتكار بمبادرة رواد النيل يقدم العديد من الخدمات الفنية لتطوير المنتجات، بجانب خدمات الاستشارات والتدريب للشركات والمهندسين، مشيرا إلى أنه تم على هامش المشاركة في المعرض الإعلان عن بدء التقديم في دورة تشكيل وتشغيل المعادن سي ان سي – CNC، والتي تستهدف المهندسين وحديثي التخرج والعاملين في قطاع المعادن والأخشاب و الصناعات الهندسية.