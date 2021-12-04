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«رواد النيل»: تخريج 45 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج الترويج للصادرات

البرنامج استمر لمدة 6 أشهر
إسلام عزام 1:02 م, السبت, 4 ديسمبر 21 1:02 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية عن تخريج دفعة جديدة غدًا الأحد، من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج الترويج للصادرات الذي تنظمه المبادرة بالتعاون مع بنك القاهرة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وبلغ عددها 45 شركة، تعمل في مجال الصناعات الهندسية.

وقال المهندس أحمد فاروق مدير برنامج مراكز التصدير وسلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل في تصريحات اليوم، إنه تم خلال البرنامج الذي استمر لمدة 6 أشهر تأهيل الشركات المشاركة لتطوير منتجاتها وتنمية صادراتها ومساعدتها على التواجد في الأسواق الدولية وعلى منصات التجارة الإلكترونية العالمية.

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وأيضا مساعدتها في وضع خطط تسويق رقمية، وتحديث نماذج الأعمال الخاصة بها، ووضع برامج حديثة لإدارة نظم سلاسل الإمداد والابتكار ونقل التكنولوجيا.

الشركات تلقت تدريبات مكثفة

وأضاف أن الشركات المشاركة في مبادرة رواد النيل تلقت تدريبات مكثفة على كيفية إنتاج النماذج الصناعية الأولية وأساليب الهندسة العكسية وتقنيات تطوير المنتجات الهندسية وتصميماتها، إضافة إلى مساعدة الشركات على عمل ملفات تعريفية لكل منها تحوي جميع المعلومات الخاصة بها وبمنتجاتها بما يساعدها تسويقيا.

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وأيضا تحديث أساليب البيع المحلية لتتواكب مع جميع التطورات الحالية، وتعريف الشركات بالطرق المثلي للاستفادة من تسويق منتجاتها عبر الوسائل الرقمية وكل المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح فاروق أن أكثر من 80 شركة والتي استفادت من برامج مركز التمير للتصدير، ستتواجد خلال الحفل الذي سيقام غدا الأحد.

بهدف عرض تجاربها أمام الشركات الجديدة والاستفادة منها، كما سيتم تنظيم حلقات نقاشية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها، حول مستجدات إدارة الإبتكار وكيفية تطوير نماذج العمال  والتمويل التجاري والمصرفي و أساليب التجارة اللأكترونية والجاهزية للتصدير والتسويق الرقمي.

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سيتاح للشركات المشاركة الحصول على العديد من المزايا

وأشار مدير برنامج مراكز التصدير وسلاسل القمية أنه سيتاح للشركات المشاركة الحصول على العديد من المزايا منها، حضور حلقات نقاشية قصيرة ومكثفة من مجموعة من الخبراء المتميزين والحصول على جلسات إرشادية خاصة لكل شركة، وأيضا الإستفادة من البرامج التي سيتم تقديمها من خلال مركز التميز للتصدير ومبادرة رواد النيل، إضافة إلى إتاحة فرصة التشبيك بين الشركات المشاركة وأصحاب الأعمال.

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بقلم إسلام عزام

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