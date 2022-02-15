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رواد الفضاء يحييون عيد الحب بصورة ملتقطة لواحة بالفيوم تظهر على شكل قلب

نشر موقع liveScience الشهير والمتخصص في العلوم، تقريرا تحت عنوان "رواد الفضاء يبرزون واحة قديمة على شكل قلب في مصر تزامنا مع عيد الحب . ويوضح التقرير قيام رواد فضاء من وكالة ناسا بإعادة نشر صورة رائعة عن واحة الفيوم والتي…

دعاء محمود 11:57 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 11:57 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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نشر موقع liveScience الشهير والمتخصص في العلوم، تقريرا تحت عنوان “رواد الفضاء يبرزون واحة قديمة على شكل قلب في مصر تزامنا مع عيد الحب .

ويوضح التقرير قيام رواد فضاء من وكالة ناسا بإعادة نشر صورة رائعة عن واحة الفيوم والتي تظهر  على شكل قلب في الصحراء المصرية، وذلك مشاركة منهم للاحتفال بعيد الحب والذي يحتفل به العالم يوم ١٤ فبراير من كل عام.

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وأشار التقرير إلى أنه في مايو الماضي شاهد رواد الفضاء من على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)  من على ارتفاع 400 كيلو متر فوق سطح الأرض، واحة على شكل قلب في الصحراء المصرية وهو ما تم تصويره ونشره على موقع مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا الفضائية.

وأوضح التقرير  أن هذا القلب الخصب في الصحراء يُعرف باسم واحة الفيوم، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 1200 كيلو متر مربع، ووفقًا لوكالة ناسا فإن الواحة حافظت على حياة الإنسان لما يقرب من 8000 عام، وكانت نقطة انطلاق لبعض الأعمال الهندسية الهامة في مصر القديمة.

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كما استعرض التقرير بعض المعلومات عن الفيوم والقنوات التي تمتد بها من نهر النيل، كما أشار أيضا الي المشاريع الهندسية والمائية والزراعية التي قام بها المصريين القدماء بها والتي تعتبر أحد أقدم المشاريع الوطنية الضخمة الخاصة بالمياه في العالم.

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بقلم دعاء محمود

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