«رواد السياحة» تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 4.1 مليون جنيه

رواد السياحة تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين إلى 5.6%

أفصحت شركة رواد السياحة عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 220 ألف سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 4.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 4.35% إلى 5.6 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقتين 18.76 جنيه تقرييا، وجرى تنفيذها من قبل شركة كايرو كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأربع أطراف مساهمة تستحوذ مجتمعة على 15.3% من إجمالى أسهم الشركة.

وأفصحت الشركة فى 28 سبتمبر الماضى عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب، بشراء 86.9 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا.

رواد السياحة : مساهم باع حصة أسهم في نوفمبر بقيمة 4.3 مليون جنيه

البورصة المصرية

كما أفصحت فى نوفمبر الماضى عن قيام مساهم آخر( محمد رجب سيد عبد الصمد) ببيع 286 ألف سهم من حصته فى عمليتين منفصلتين بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة إفصاح مرسل للبورصة (18 نوفمبر )، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العمليتين من 6.29% إلى 4.6 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقتين 15.13 جنيه تقرييا، وجرى تنفيذها من قبل شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف أخرى مساهمة (كيانات أو أفراد).

وسبق لنفس المساهم محمد رجب سيد عبد الصمد قبلها بيوم واحد( 17 نوفمبر) ببيع 790 ألف سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصته ساعتها من 10.8% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.67 جنيه، وجرى تنفيذها من قبل شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

مصر للتأمين نفذت عملية بيع بقيمة 48.5 مليون جنيه فى أغسطس

تأسست رواد السياحة عام 1988، وتعمل فى مجال الحج والعمرة، كما تعمل فى نشاط حجز تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات السياحة الداخلية والخارجية.

كما تعمل الشركة فى مجال التسويق الفندقي لفنادق السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسوّق الشركة أيضًا لفنادق مصر فى جميع المحافظات المصرية على مستوى جميع التصنيفات الفندقية من الفورسيزونز وفيرمونت إلى جميع ما دونه وحجز الأتوبيسات.

وتحوَّل أداء شركة الرواد للخَسارة بقيمة 14.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى ربح قدره 45.9 مليون جنيه خلال عام 2019.

ونفذت شركة مصر القابضة للتأمين، وإحدى شركاتها التابعة عملية بيع حصتين من الأسهم المملوكة فى رواد السياحة، بقيمة إجمالية قدرها 48.5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة 19 أغسطس الماضى، إن شركة مصر للتأمين نفذت عملية بيع لنحو 295.8 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 56.44 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة مصر للتأمين بعد تلك العملية من 3.87 % إلى 2.17% من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة آنذاك، قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 563.3 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 31.7 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 56.29 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 5.4% إلى 2.17 % من إجمالى الأسهم.