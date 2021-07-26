رواد السياحة تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 5.8 مليون جنيه

رواد السياحة تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 5%

أعلنت شركة رواد السياحة، الاثنين، عن قيام المساهم هاشم حسين عطا غنيم، بشراء 110 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت من 4.3 % إلى 5 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 53.4 جنيه، ونفّذتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف أخرى مساهمة (كيانات أو أفراد).

وأفصحت رواد السياحة فى 12 يوليو الماضى عن قيام شركة مصر القابضة للتأمين، وإحدى شركاتها التابعة ببيع حصتين من الأسهم، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه تقريبًا.

ونفذت شركة مصر للتأمين ساعتها عملية بيع لنحو 52.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون جنيه تقريبًا بمتوسط سعر 43.63 جنيه للسهم، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 12.2 % 11.9 من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح موازى للبورصة آنذاك، قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 27.8 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 43.6 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 15% إلى 14.8% من إجمالى الأسهم.

رواد السياحة : مصر لتأمينات الحياة باعت حصة بقيمة 4.5 مليون جنيه

وأفصحت مصر لتأمينات الحياة أمس الأحد عن بيع 82.3 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها من 9.08 % 8.6 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 55.22 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بمصر للتأمين القابضة التى تستحوذ على 6.18%.

وأفصحت رواد السياحة، فى وقت سابق (30 يونيو الماضى)، عن قيام شركة مصر القابضة للتأمين، وإحدى شركاتها التابعة ببيع حصتين من الأسهم، بقيمة إجمالية قدرها 9.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن مصر للتأمين نفذت عملية بيع لنحو 120 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 40.12 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 17.44% إلى 14.97% من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة آنذاك، قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 120 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 40.08 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 20% إلى 17.52 % من إجمالى الأسهم.

مساهم إماراتي رفع حصته إلى 5.2% نهاية يونيو

كما أظهر إفصاح ثالث قيام المساهم الإماراتى محمد فرج محمد مسعود المحيربى بشراء 200 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.1مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 4.1% إلى 5.2%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك العملية 35.65 جنيه، ونفّذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة بتاريخ 17 يونيو الجارى، بينما نفّذت صفقات مصر للتأمين وتابعتها بتاريخ 29 يونيو.

وأفصحت الرواد فى (29 يونيو)، عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود، بشراء 418 ألف سهم، بقيمة 15.7 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 3.93% إلى 6.3% من إجمالى الأسهم.

كما أفصحت الرواد، فى 21 يونيو الماضى، عن قيام المساهم عبد اللطيف محجوب، بشراء 100 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبًا، لترتفع حصته من 4.5% إلى 5.1% من إجمالى الأسهم.

تأسست رواد السياحة عام 1988، وتعمل فى مجال الحج والعمرة، كما تعمل فى نشاط حجز تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات السياحة الداخلية والخارجية.

كما تعمل الشركة فى مجال التسويق الفندقي لفنادق السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسوّق الشركة أيضًا لفنادق مصر فى جميع المحافظات المصرية على مستوى جميع التصنيفات الفندقية من الفورسيزونز وفيرمونت إلى جميع ما دونه وحجز الأتوبيسات.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة شركات هي مصر لتأمينات الحياة، وبنك مصر، ومصر للتأمين. كما يمتلك عدد من المستثمرين الأفراد حصصًا مختلفة، منهم عادل زكى وإبراهيم الصعيدى، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وتحوَّل أداء شركة الرواد للخَسارة بقيمة 14.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى ربح قدره 45.9 مليون جنيه خلال عام 2019.