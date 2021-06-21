بورصة وشركات

«رواد السياحة» تفصح عن شراء مساهم أسهما بقيمة 3.7 مليون جنيه

الرواد للسياحة تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 5.1%
رجب عزالدين 6:47 م, الأثنين, 21 يونيو 21 6:47 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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أعلنت شركة رواد السياحة، اليوم الإثنين، عن قيام المساهم عبد اللطيف محجوب، بشراء 100 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة عبد اللطيف محجوب ارتفعت بعد العملية من 4.5 % إلى 5.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 37.8 جنيه، ونفّذتها شركات العربى الأفريقى المتخصصة فى مجال الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق من عائلة محجوب يستحوذ على 10.2 % من إجمالى الأسهم البالغة 17.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

رواد السياحة: مساهم اشترى حصة أسهم بقيمة 10.8 مليون جنيه

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شركات الوساطة المالية

وأعلنت رواد السياحة فى وقت سابق عن قيام المساهم الشقيق علي محمود عبد اللطيف محجوب، بشراء 342.6 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 10.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (20 يونيو) إن نسبة مساهمة على محجوب ارتفعت بعد العملية من 6.6% إلى 8.6 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 31.66 جنيه، ونفّذتها ثلاث شركات وساطة ،هم : مباشر، فاروس، كايرو كابيتال، المتخصصين فى مجال الوساطة وتداول الأوراق المالية.

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وأظهر الإفصاح ساعتها ارتباط المساهم بشركة تارجيت للاستثمار التى تستحوذ على 1.2%، وأخ شقيق من عائلة محجوب يستحوذ على 0.78% من إجمالى الأسهم.

وأفصحت رواد السياحة فى 2 يونيو الجارى عن قيام نفس المساهم علي محجوب، بشراء 321 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 7.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة ، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة على محجوب ارتفعت بعد العملية من 4.18% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 23.88 جنيه، ونفّذتها شركة فاروس، المتخصصة فى مجال الوساطة وتداول الأوراق المالية.

كما أفصحت الشركة فى وقت سابق (27 مايو)، عن قيام تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 296 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.8 جنيه، ونفّذتها شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة الشركة بعد تلك العملية من 5.12% إلى 3.6%.

تارجيت للاستثمار اشترت حصة فى مايو بقيمة 11.5 مليون جنيه

البورصة - المصرية
البورصة المصرية

واشترت تارجيت للاستثمار العقارى، فى 26 مايو الماضى 5.12% من الأسهم تعادل 888 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه تقريبًا.

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وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.03 جنيه، ونفّذتها شركة عربية أون لاين، المتخصصة فى مجال الوساطة بالأوراق المالية.

وأفصحت الشركة فى 26 نوفمبر الماضى، عن قيام مساهم من عائلة محجوب (على محمود عبد اللطيف) ببيع 649.9 ألف سهم، بقيمة إجمالية 9.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.58 جنيه، ونفّذتها شركتا هيرميس ومباشر، المتخصصتان فى مجال الوساطة بالأوراق المالية، وانخفضت حصته آنذاك من 5.2% إلى 1.4%.

واشترى نفس المساهم، فى (22 نوفمبر)، 2% من الأسهم تعادل 341.5 ألف سهم، بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه تقريبًا، لترتفع حصته آنذاك من 3.5% إلى 5.5% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 14.99 جنيه، ونفّذتها شركتا هيرميس ومباشر المتخصصتان فى الوساطة المالية.

كذلك أفصحت رواد السياحة، فى 23 نوفمبر الماضى، عن قيام بنك مصر ببيع آخِر حصة يمتلكها (9.48%) بقيمة إجمالية 22.7 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.89 جنيه، ونفّذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

الرواد شركة سياحية متخصصة في رحلات الحج والعمرة

وتأسست رواد السياحة عام 1988، وتعمل فى مجال الحج والعمرة، كما تعمل فى نشاط حجز تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات السياحة الداخلية والخارجية.

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كما تعمل الشركة فى مجال التسويق الفندقي لفنادق السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسوّق الشركة أيضًا لفنادق مصر فى جميع المحافظات المصرية على مستوى جميع التصنيفات الفندقية من الفورسيزونز وفيرمونت إلى جميع ما دونه وحجز الأتوبيسات.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة شركات هي مصر لتأمينات الحياة، وبنك مصر، ومصر للتأمين. كما يمتلك عدد من المستثمرين الأفراد حصصًا مختلفة، منهم عادل زكى وإبراهيم الصعيدى، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وتحوَّل أداء شركة الرواد للخَسارة بقيمة 14.2 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى ربح قدره 45.9 مليون جنيه خلال عام 2019.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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