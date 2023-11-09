«رواد السياحة» تساهم في زيادة رأس مال «دهب سيناء» بـ 40 مليون جنيه

أعلنت شركة رواد السياحة عن الانتهاء من سداد كامل حصتها في زيادة رأس مال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء بقيمة بلغت 40 مليون جنيه.

وأوضحت شركة رواد السياحة في بيان للبورصة المصرية اليوم عن أنها تحملت كامل القيمة بعد اعتذار باقي المساهمين.

وكشفت “رواد السياحة” عن أن شركة دهب سيناء تابعة لها؛ إذ تبلغ حصتها 71% من رأس مالها المصدر والمدفوع البالغ 200 مليون جنيه.

500 مليون جنيه مبيعات تقديرية سنوية في مصنع

وبينت الشركة في بيان لها عن تحقيق مصنع إنتاج الجبس بمنطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس التابع لها لإيرادات مبيعات سنوية بقيمة 500 مليون جنيه بعدما تم الانتهاء من التشغيل التجريبي في حين تبدأ الإنتاج الفعلي في يناير المقبل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الجبس 180 ألف طن سنويًا بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه، بحسب بيان الشركة.