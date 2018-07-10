رواد السياحة تتقدم للبورصة بمستندات إضافة أنشطة جديدة

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة رواد السياحة – رواد، تقدمت إليها -اليوم الثلاثاء- بمستندات تعديل الغرض، وجارٍ فحصها وعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل غرض الشركة بإضافة المساهمة والمشاركة فى الشركات التى تزاول أعمال ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحى، لغرض

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة رواد السياحة – رواد، تقدمت إليها -اليوم الثلاثاء- بمستندات تعديل الغرض، وجارٍ فحصها وعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل غرض الشركة بإضافة المساهمة والمشاركة فى الشركات التى تزاول أعمال ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحى، لغرض الشركة الرئيسى.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى 29 مايو الماضى، تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة ليشمل إضافة بند المساهمة والمشاركة في الشركات التي تزاول أعمالاً ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 21.7 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون جنيه خلال 2016.