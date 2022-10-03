«رواد السياحة» تبيع 1.5 مليون سهم في ليسيكو مصر مقابل 16.3 مليون جنيه

أفصحت شركة رواد السياحة عن بيع 1.5 مليون سهم من حصتها في شركة ليسيكو مصر المتخصصة فى صناعة الأدوات الصحية، بقيمة إجمالية قدرها 16.3 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح رواد السياحة المرسل للبورصة المصرية الإثنين انخفاض حصتها فى ليسيكو مصر بعد تلك العملية من 5.29% إلى 3.4% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.79 جنيه للسهم عبر شركتي أرزان لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط رواد السياحة بمجموعة أخرى مساهمة فى الشركة هى: تارجيت للاستثمار بنسبة 3.19% ، على محجوب بنسبة 0.12% من إجمالى الأسهم.

ليسيكو مصر: صندوق استثمار أيرلندى باع 1.8 مليون سهم فى أغسطس الماضى

وأفصحت ليسيكو مصر فى 23 أغسطس الماضى عن قيام صندوق استثمار أيرلندى ” Coronation Africa Frontiers Fund Universal ” ببيع جزء من حصته فى الشركة بقيمة 16.7 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر أفصاح الصندوق المرسل للبورصة المصرية وقتها انخفاض حصته من أسهم الشركة عد تلك العملية من 5.05% إلى 2.57% من إجمالى الأسهم.

وجرت صفقة البيع على نحو 1.89 مليون سهم من حصة الصندوق بمتوسط سعر 8.44 جنيه للسهم عبر المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وتشير البيانات، المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إلى أنه صندوق مؤسس فى أيرلندا، ويصنَّف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أية قيود زمنية، على عكس صناديق أخرى يطلق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار بشكل أساسى فى الشركات الأفريقية أو الشركات المؤسسة فى قارات أخرى وتعتمد فى مصادر عوائدها الأساسية على أنشطة فى أفريقيا .

ليسيكو تسجل خسائر بقيمة 24.5 مليون جنيه فى النصف الأول

شركة «ليسيكو مصر»

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة لشركة ليسيكو مصر ارتفاع خسائرها بنسبة 33% إلى 24.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021,

وارتفعت مبيعات الشركة خلال إلى 1.46 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 1.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقا للقوائم المرسلة للبورصة 14 أغسطس الجارى.

وتعدّ مجموعة ليسيكو أحد أكبر مصنّعي الأدوات الصحية فى العالم، وأحد أهم منتجى البلاط والسيراميك في مصر ولبنان. وتتواجد مصانع شركات ليسيكو بمدينة الإسكندرية فى مصر ومنطقة كفرشيما بلبنان، وتعد علامتها التجارية من أشهر العلامات الصحية بإنجلترا وأيرلندا.

ويعمل لدى ليسيكو أكثر من 6000 شخص، وتنتج ليسيكو ما يزيد على 6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و24.8 مليون متر مربع من السيراميك سنويًّا.

وتقول الشركة إن 65.5% من إجمالى إنتاجها يُباع دوليًّا من خلال فروع الشركة بالمملكة المتحدة (Lecico PLC). وتعتمد الشركة على شبكة قوية من الموزعين والعملاء والتجار المتخصصين فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد “ليسيكو مصر” الشركة القابضة لمجموعة شركات ليسيكو التي تضم شركات ليسيكو للصناعات الخزفية، والسيراميك الأوروبي، والسيراميك الدولية، وشركة برج لخلاطات المياه.كما يتبع المجموعة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية، وليسيكو المملكة المتحدة المحدودة (ليسيكو UK)، وليسيكو بلس للتجارة.

كذلك تضم المجموعة شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك، وليسيكو بولندا، وليسيكو جنوب أفريقيا، وليسيكو PLC، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.