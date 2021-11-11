«رواد السياحة» تبدأ تشغيل مصنع الجبس خلال ديسمبر المقبل

من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي، خلال ديسمبر المقبل، بطاقة إنتاجة 180 ألف طن سنوي

أعلنت شركة رواد السياحة “رواد” بدء التشغيل التجريبي لمصنع الجبس لشركة دهب سيناء للتصنيع- التابعة. وذكرت، في بيان، للبورصة، أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي، خلال ديسمبر المقبل، بطاقة إنتاجة 180 ألف طن سنوي. وقالت الشركة إنه من المتوقع تحقيق إيرادات مبيعات سنوية بمبلغ 220 مليون جنيه، والتكلفة الاستثمارية للمصنع 280 مليون جنيه.

ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء شركة رواد السياحة “رواد” بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بعد مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على سهم شركة رواد السياحة “رواد” لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالإخطار الخاص بقرار التجزئة ومبرراته وقيام الهيئة بدراسة المبررات والرد عليه.

وقررت الهيئة تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان، في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

كان مجلس إدارة شركة رواد السياحة “رواد” قد وافق على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشًا.

وقرر المجلس إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد.

وفوض المجلس رئيسه في تقديم مبررات وجدوى التجزئة للهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة.

وتضمنت قرارات المجلس الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر.

وكانت الجمعية العامة العادية لـ“رواد” قد صدّقت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد يتضمن ممثل شركة تارجيت للاستثمار العقاري.