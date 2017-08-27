رواج مفاجئ فى سوق الأسمنت وزيادات الحديد مستمرة

المرسى عزتقال متعاملون إن سوق مواد البناء، شهدت رواجا «مفاجئاً»، خاصة فى مبيعات الأسمنت نهاية الأسبوع الماضى، ومن المنتظر أن تستمر الأسبوع الجارى، بعد مرورها بحالة من الركود طوال الفترة الأخيرة.وأضافوا أن أسعار الحديد تواصل ارتفاعاتها، مع استمرار زيادة أسعار «البليت» عالم

المرسى عزت

قال متعاملون إن سوق مواد البناء، شهدت رواجا «مفاجئاً»، خاصة فى مبيعات الأسمنت نهاية الأسبوع الماضى، ومن المنتظر أن تستمر الأسبوع الجارى، بعد مرورها بحالة من الركود طوال الفترة الأخيرة.

وأضافوا أن أسعار الحديد تواصل ارتفاعاتها، مع استمرار زيادة أسعار «البليت» عالميا، مشيرين إلى أن شركات الحديد مسئولة فقط عن سعر المصنع، ولا تحدد سعر المستهلك النهائى.

قال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، إن سوق الأسمنت شهدت نهاية الأسبوع الماضى وأمس، حركة بيعية نشطة، تفوق مثيلتها الشهر الماضى، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن النشاط ناتج عن زيادة حركة بيع التجزئة، إذ يسعى التجار لتأمين الكميات التى يحصلون عليها من الوكلاء، تخوفا من صعوبة الحصول عليها خلال إجازة عيد الأضحى.

وتوقع أن تشهد السوق مزيدا من السحب خلال الأسبوع الجارى، ولفترة من الوقت، لنفس السبب، ومن ثم تعاود العمل، كما كانت، بمعدلات بيع وشراء منخفضة.

ولم تعلن الشركات حتى مثول الجريدة للطبع، عن تخفيض أو زيادة فى أسعار الأسمنت «تسليم المصنع».

وأوضح «عبد العزيز» أن «العريش للأسمنت»، هو المصنع الوحيد الذى خفض أسعاره الأسبوع الماضى، ليصل الطن إلى 650 جنيها، بدلا من 700.

وشدد على أنه لا يمكن توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن للشركات حساباتها الخاصة، مشيرا إلى أن أسعار طن الأسمنت للمستهلك النهائى تتراوح بين 800 و840 جنيها، ويرتفع قليلا بالمناطق النائية، بسبب مصروفات النقل، ليصل إلى 850.

وأشار إلى أن أسعار المستهلك فى القاهرة والإسكندرية وغيرما من المناطق القريبة للمصانع، لم تتأثر كثيرا بأسعار النولون.

من ناحية أخرى، قال محمود هيكل، مدير مبيعات شركة «ميدى ستيل» للصناعات الحديدية – إحدى الشركات المنتجه فى السوق المحلية – إن أسعار الحديد فى تزايد مستمر، خاصة مع زيادة أسعار “البليت” عالميا، لافتا إلى أن أسعار الأول فى المصانع ترتفع نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، وأن شركته أعلنت سعراً للمصنع أمس 11.500 جنيه للطن، بزيادة 100 جنيه.

موضحا أن استمرار زيادة سعر «البليت» خلال الأونة الأخيرة سيدفع إلى مزيد من الارتفاع، خاصة أنه المكون الرئيسى لصناعة الحديد.

وتستورد الشركات المنتجة للحديد «البليت» من عدة أسواق، منها الصين وتركيا، وارتفعت الأسعار مؤخرا لتصل إلى 532 دولارا للطن.

وأعلنت أمس مجموعة حديد المصريين أسعارها، ليصل الطن إلى 11550 جنيهاً، وحديد الجارحى 11600 جنيه، والسويس للصلب 11550 جنيهاً، كما أعلنت العديد من الشركات المنتجة الأخرى أسعارها بزيادات دورية.

وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة «النجم ستيل» إن سوق الحديد تعانى حاليا من زيادة الأسعار، وأن الشركات المنتجة والتجار يتعاملون فقط مع آليات السوق، مشيرا إلى أنه لا أحد يتمنى ارتفاع الأسعار.