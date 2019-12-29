«رواج للسيارات» تصدر سندات توريق بقيمة 295 مليون جنيه

أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج عن قيام شركتها التابعة “رواج للسيارات” بإصدار سندات توريق بقيمة 295 مليون جنيه، وذلك عبر شركة أخرى تابعة “توريق للتوريق”.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه العملية تعد الرابعة بالنسبة لشركة “توريق للتوريق” منذ تأسيسها خلال العام الماضى.

وأضافت أرابيا إنفستمنتس إن حصيلة هذه العملية سيتم استخدامها فى تنمية محفظة شركة رواج فى مجال تمويل السيارات وزيادة العائد على حقوق الملكية بالشركة.

وقام البنك التجارى الدولى والبنك العربى الإفريقى بدور المستشار المالى والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، كما شارك البنك الأهلى المتحد والبنك العربى الإفريقى الدولى فى ضمان التغطية، في حين تولى مكتب الدرينى وشركائه المستشار القانونى العملية التوريق.

وتتكون العملية من ثلاث شرائح على 13 شهرا و36 شهرا و60 شهرا على التوالى.

وحصلت سندات التوريق المشار إليها على تصنيف الجدارة الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين .

وتعد شركة رواج لتجارة السيارات إحدى الشركات المشتركة بين مجموعة أرابيا انفستمنتس هولدنج وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، وتم تأسيسها عام 2013.

أما شركة “توريق للتوريق” فقد أسست عام 2018 وهى شركة مملوكة لمجموعة أرابيا انفستمنتس هولدنج وتعمل فى مجال القطاع المالى غير البنكى .

وأصدرت تلك الشركة أربعة إصدارات توريق منذ تأسيسها بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه منهم إصداران لشركات غير تابعة للمجموعة، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

مدينة نصر للإسكان تصدر أول سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه

ولجأت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية فى قطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية إلى اصدار سندات توريق بمبالغ مختلفة خلال العام الجارى .

وأعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير فى وقت سابق من الشهر الجارى عن اتمام أول عملية لاصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى –مصر.

وقالت مدينة نصر للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 19 ديسمبر إن هذه العملية تمت على محفظة حقوق مالية آجلة على ثلاث شرائح وتم تنفيذها بواسطة شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة لهيرميس.

وأضافت الشركة إن هذه العملية تأتى فى إطار خطة الشركة لتحويل محافظ الحقوق المالية الآجلة للمشروعات التى تسليمها للعملاء (تاج سلطان،برايميرا، الواحة) إلى سيولة نقدية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس للترويج والاكتتاب والبنك التجارى الدولى بدور المرتب ومديرى ومروجى الإصدار ، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى بتغطية الاصدار بالكامل.

كما قام مكتب د.زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح، بينما قامت مؤسسة حازم محسن بدور مراقبى حسابات عملية الطرح.

جى بى أوتو تصدر سندات توريق بقيمة 767 مليون جنيه

وفى منتصف يونيو الماضى أعلنت شركة جي بي للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة جى بى اوتو غبور للسيارات عن اصدار سندات توريق بقيمة 767 مليون جنيه.

وقالت جي بي اوتو، في إفصاح للبورصة آنذاك إن عائد عملية التوريق سيتم توظيفه فى خفض مديونياتها، وتعزيز مركزها المالي إضافة إلى خلق خطوط ائتمانية جديدة لدي البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الإصدار المشار إليه ستتم على ثلاث شرائح بمدد استحقاق ونسب عوائد مختلفة تتراوح بين 13 شهرًا و36 شهرًا و60 شهرًا.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 203 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 353 مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة الشريحة الأخيرة 211 مليون جنيه.

درايف لخدمات سيارات الركوب تجرى عملية توريق بقيمة 425 مليون جنيه

وفى 6 نوفمبر الماضى أعلنت جي بي أوتو عن إتمام شركتها التابعة “درايف لخدمات سيارات الركوب” لأول عملية لطرح سندات توريق بقيمة 425 مليون جنيه تقريبا .

وقالت جي بي أوتو في إفصاح للبورصة آنذاك إن شركة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب أتمت أول عملية توريق تقدمها شركة متخصصة في خدمات التخصيم في السوق المصري مشيرة إلى أن عوائد الاصدار ستستخدم فى خفض مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

وقالت الشركة إن عملية التوريق المشار إليها ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و 36 و 48 شهر على التوالي.

وتبلغ قيمة الشريحة الاولى 187 مليون جنيه، بينما تبلغ الشريحة الثانية 200 مليون جنيه، وتصل الثالثة إلى 38 مليون جنيه.

وتولت شركة كابيتال للتوريق إصدار العملية، بينما قام كلا من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي بأعمال الإدارة والتنسيق العالمي للإصدار.

بالم هيلز تصدر سندات توريق بقيمة 776 ملينون جنيه

وأصدرت شركة بالم هليز للتعمير فى 2 اكتوبر الماضى سندات توريق بقيمة 776 مليون جنيه بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا الإصدار يعد الرابع فى مجال التوريق منذ بدء برنامج التوريق خلال العامين الماضين، وسيتم استخدام حصيلته فى سداد جزء من القروض الحالية.

وقالت شركة ثروة للتوريق إن إجمالى السندات التى أصدرتها لصالح بالم هيلز للتعمير بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه، وهى أكبر محفظة فى السوق.

راية القابضة تصدر سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

وفى 29 اكتوبر الماضى، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن اصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح ثلاث شركات تابعة ،هم أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ،راية للالكترونيات.

وقالت راية القابضة آنذاك إن البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى قاما بادارة عملية التوريق، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بمهام المستشار القانونى للإصدار.

ويشتمل الإصدار على أربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهراً على التوالى، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرا.