رواج في حركة سفن الحاويات بقناة السويس خلال 6 أشهر

شهدت حركة سفن الحاويات بالمجرى الملاحي بقناة السويس، خلال النصف الأول من العام الجاري، عبور 2849 سفينة بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بنفس الفترة بعام 2017، والتي عبرت خلالها 2655 سفينة.

ووفقا لإحصائيات هيئة قناة السويس، أكدت أن حمولات سفن الحاويات التي عبرت خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018 ارتفعت بنسبة 10.9% حيث سجلت حمولات عبور 310.1 مليون طن مقابل نفس الفترة العام الماضي والتي سجلت عبور 279.5 مليون طن .

وأكدت الإحصائيات أن سفن الحاويات تعد العميل الأول للمجرى الملاحي لقناة السويس، والتي لم تشهد أي تراجعات في أعدادها أو حمولاتها طوال الفترة السابقة .

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة قناة السويس، في بداية يونيو الماضي، استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حتي نهاية 2018.

وتشمل تلك التخفيضات منح سفن الحاويات القادمة من ميناء «نورفولك» وما شماله بالمحيط الهادى متجهة إلى موانئ «بورت كيلانج» وماشرقه تخفيضاً قدره %45 من رسوم العبور العادية.

كما تمنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ «جنوب نورفولك» ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وماشرقه تخفيضاً قدره %65 من رسوم العبور العادية، على أن تحصل على تخفيض قدره %55 حال اتجاهها لموانئ كولومبو وماشرقه حتى ماقبل «بورت كيلانج».

وأكدت مصادر مطلعة هيئة قناة السويس، أن تلك التخفيضات تساهم بنسبة 10 % من عائدات قناة السويس السنوية ، وتستهدف جذب السفن التي لا تعبر قناة السويس في رحلاتها ، مفضلة طرقا أخري بديلة، أهمها طريق رأس الرجاء الصالح.

ومن جانب أخر، أكد التقرير السنوى الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» أن سوق الحاويات حقق تنامي كبير في بناء السفن حيث تم تسليم نحو 127 سفينة جديدة خلال العام الماضي .

وأكد أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنا خلال العام الجارى، متوقعا أن تزيد التجارة المنقولة بحرا بنسبة %2.8، بكميات تصل الى 10.6 مليار طن مقابل كميات عبرت خلال عام 2016 بلغت 10.2 مليار طن.

وأفاد التقرير أن التوقعات على المدى المتوسط تشير الى تزايد معدل النمو السنوى بمقدار %3.2 بين عامى 2017 حتي 2022، بجانب ارتفاع ملحوظ فى تجارة الحاويات والصب بسبب زيادة الطلب على الواردات فى الصين.