رواج تمول شراء السيارات بفائدة 15%

أحمد عوضأعلنت شركة رواج لتقسيط السيارات، إحدى مجموعة شركات العربية للاستثمارات القابضة، عن برنامجها التمويلى لقروض السيارات، الذي يتضمن مدة سداد اﻷقساط 5 أعوام، بفائدة 15%.أكد محمد يونس، مسئول إدارة مبيعات "رواج"، أنه بموجب البرنامج، يقوم المستهلك بدفع مقدم بنسبة 25%، من قيمة السيارة بحد أدنى- م

أحمد عوض

أعلنت شركة رواج لتقسيط السيارات، إحدى مجموعة شركات العربية للاستثمارات القابضة، عن برنامجها التمويلى لقروض السيارات، الذي يتضمن مدة سداد اﻷقساط 5 أعوام، بفائدة 15%.

أكد محمد يونس، مسئول إدارة مبيعات “رواج”، أنه بموجب البرنامج، يقوم المستهلك بدفع مقدم بنسبة 25%، من قيمة السيارة بحد أدنى- مقدما شهادة النشاط التجاري أو مفردات الراتب، موضحًا أن الشركة تقوم بتمويل قروض السيارات بحد أقصى مليون جنيه لمختلف العلامات.



وأشار إلى أن معدلات الإقبال على برامج التمويل لقروض السيارات، تشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الزيرو، وعدم قدرة المستهلكين على شراء السيارات بنظام الكاش.

ويوضح الجدول التالي، تفاصيل تمويل قرض السيارة لدى شركة “رواج”:

مدة التقسيط قيمة التمويل الفائدة ملاحظات 5 أعوام بحد أقصى-مليون جنيه 15% تمويل مختلف العلامات

إعداد – المال