رواج: بروتوكول التعاون مع أوبر لم يدخل حيز التنفيذ

أحمد عوض - سمية كمالأكد محمود عزت، رئيس مجلس إدارة شركة رواج لتمويل السيارات، أن بروتوكول التعاون الموقع مع "أوبر" بشأن تمويل السائقين على شراء سيارات بأسعار فائدة ميسرة - لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن، مضيفاً أن حجم التمويلات الفعلية لهم "ضعيف".كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة -أمس- قد وافق

أحمد عوض – سمية كمال

أكد محمود عزت، رئيس مجلس إدارة شركة رواج لتمويل السيارات، أن بروتوكول التعاون الموقع مع “أوبر” بشأن تمويل السائقين على شراء سيارات بأسعار فائدة ميسرة – لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن، مضيفاً أن حجم التمويلات الفعلية لهم “ضعيف”.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة -أمس- قد وافقت على قبول نظر الدعوى المقامة من سائقى التاكسى الأبيض، بشأن وقف نشاط “أوبر” و”كريم” بالسوق المصرية.

ورأى وكيل معتمد لدى الشركتين -رفض ذكر اسمه- أن قبول الدعوى لا يعنى إيقاف النشاط، وإنما يعنى أنها ستأخذ مسارها القضائى، مؤكدًا أن عمل “أوبر” و”كريم” فى مصر أصبح أمر واقع، ومن الصعوبة الاستغناء عن خدماتهما.

وأوضح أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى – على سبيل المثال- نظمت خلال المرحلة الماضية عددًا من اللقاءات مع مسئولى الشركتين، لبحث إجراءات توفيق أوضاعهما القانونية، والتقى رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر مع رئيس أوبر العالمية.