رواتب المعلمين لا تنعكس على مستوى التلاميذ في الدول المتقدمة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنلا تنعكس الرواتب التي يتقاضاها المدرسون، ولا عدد ساعات عملهم، على مستوى التلاميذ في الدول التي يشملها تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لتقرير للمنظمة نقلته صحيفة الايكونوميست.ويثير هذا الموضوع جدلا بين الدول المتقدمة التي تتنافس على جذب ال

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

لا تنعكس الرواتب التي يتقاضاها المدرسون، ولا عدد ساعات عملهم، على مستوى التلاميذ في الدول التي يشملها تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لتقرير للمنظمة نقلته صحيفة الايكونوميست.

ويثير هذا الموضوع جدلا بين الدول المتقدمة التي تتنافس على جذب المعلمين الأكثر كفاءة لرفع مستوى طلابهم، بينما تسعى دول أخرى لرفع كفاءة التعليم عبر زيادة عدد المدرسين ورفع أجورهم.

وأوضح التقرير أن رواتب المعلمين في هولندا هي الأعلى في العالم (إلى جانب كندا)، وهي أيضا أكبر 5 مرات مقارنة برواتب مدرسي استونيا الذين يتقاضون الأجر الأقل في العالم (بين الدول التي يشملها تصنيف المنظمة)، لكن مستوى التلاميذ في الأخيرة أفضل من مستوى طلاب هولندا.

وأشار التقرير أنه حتى مع إدخال عامل الناتج المحلي الإجمالي في معادلة رواتب المدرسين، سيتضح أن هولندا سخية جدا مع مدرسيها، بينما استونيا شديدة البخل.

وتصدر المنظمة قائمة PISA التي تقيس ترتيب طلاب كل دولة عند سن 15 عاما في القراءة والكتابة والحساب والعلوم.

وبحسب التقرير، فإن طلاب اليابان وكوريا الجنوبية يتصدرون المؤشر في نفس المستوى تقريبا، كما أن رواتب مدرسيها متساوية أيضا، لكن عدد ساعات عمل المدرسين في اليابان تصل إلى 54 ساعة أسبوعيا، بينما تنخفض إلى 37 ساعة فقط في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن مصر والسعودية خارج تصنيف المنظمة التي لا تضم سوى 6 دول عربية فقط هي قطر والإمارات والأردن ولبنان وتونس والجزائر، وتقول المنظمة إلى أن مستوى الطلاب في كل تلك الدول متدني.