روابط الرياضية تستهدف 4 اتحادات و3 لاعبين في 2018

المال- خاصبدأت شركة روابط الرياضية التفاوض خلال الفترة الحالية من أجل إبرام تعاقدات جديدة مع أربعة اتحادات أوليمبية والتعاقد مع ثلاثة لاعبين مصريين عالميين لتسويقهم خلال العام الحالي.قال الدكتور مهندس وليد الملاح، رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن «روابط الرياضية» حققت

المال- خاص





بدأت شركة روابط الرياضية التفاوض خلال الفترة الحالية من أجل إبرام تعاقدات جديدة مع أربعة اتحادات أوليمبية والتعاقد مع ثلاثة لاعبين مصريين عالميين لتسويقهم خلال العام الحالي.

قال الدكتور مهندس وليد الملاح، رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن «روابط الرياضية» حققت المستهدف لها خلال عام 2017 بعد حصولها على رعاية البطلة الأوليمبية ولاعبة التايكندو هداية ملاك، كما تعاقدت على تسويق بطولة أفريقيا لكرة الهدف والتي نظمتها في شرم الشيخ، بالإضافة إلى الأحداث المختلفة التي تم الاشتراك فيها طوال العام السابق.

وأكد الملاح أن روابط تأسست كشركة مساهمة مصرية طبقًا لقانون الرياضة الجديد كشركة تسويق وخدمات رياضية، وتعد أول شركة تتخصص في الرياضات الفردية بشكل أساسي والرياضات الأوليمبية بشكل عام، وتستهدف رفع رأسمالها خلال العام الحالي ليصبح 50 مليون جنيه وتحقق “روابط” عوامل الأمان المختلفة للرعاة من شركات ومؤسسات لضمان حقوقهم الدعائية والضمانات الأدبية في استغلال الرعاية، مؤكدًا أن الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة خالد عبد العزيز وزير الشباب دور مهم وقوي فقدته مصر في الرياضة لسنوات خاصة مع الرياضات الفردية لتميز هذه الرياضات في مصر وتحقيقها نتائج ممتازة رغم كل ما تعانيه من ضعف في الإمكانيات.

وأضاف أن روابط الرياضية تخطط لأن تقوم بالدعم اللازم من خلال قنوات التسويق المختلفة والشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات لمساعدة الدولة للنهوض بالرياضة المصرية طبقًا للخطط المتميزة الموضوعة حاليًّا من قِبل الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية.

وأشار إلى أن روابط الرياضية تدرس حاليًّا إنجازات عدد من الاتحادات الرياضية ومدى تحقيقهم لنتائج جيدة والتزامهم ووضعهم الإداري المتوازن، وذلك للتعاقد معهم وتقديمهم لعملاء روابط لرعايتهم حتى أوليمبيات طوكيو 2020 لتحقيق نتائج أفضل.

وأوضح الملاح أن الشركة أوشكت على إنهاء إعداد دراسة عالمية عن اللاعبين المتميزين في مصر لدعمهم خلال السنوات المقبلة وتسويقهم محليًّا ودوليًّا للحصول على أعلى مميزات مالية.

وقال رئيس الشركة إن الإعلام والمؤسسات المالية هي التي سيكون لهما الدور الأول والداعم في تحقيق نتائج مشرفة في أوليمبيات طوكيو 2020 من خلال رعايتهم للاتحادات واللاعبين، كما أضاف أن البنك الأهلي المصري أسهم مع روابط ومع عدد من الاتحادات على إنجاح بطولات عالم وبطولات إفريقية في العديد من الرياضات المختلفة وأظهرت مصر بصورة راقية من خلال أنواع الرعاية المالية كان أهمها بطولة مصر الدولية وبطولة العالم للناشئين للتايكوندو وبطولة إفريقيا لكرة الهدف.