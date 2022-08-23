«رنين» تضخ أكثر من 70 مليون جنيه فى افتتاح 7 فروع جديدة

تعتزم شركة «رنين» لتجارة التجزئة، تدشين 7 فروع جديدة خلال العام المقبل، باستثمارات تتجاوز 70 مليون جنيه.

كشف مدحت موسى، رئيس مجلس إدارة شركة رنين، فى حوار تنشره «المال» اليوم، أن الفروع المستهدفة ستكون فى عدد من المناطق والمحافظات المختلفة من بينها المنصورة والفيوم والغردقة.

وأوضح أن إجمالى الفروع الحالية يصل إلى 47، ومن والمقرر أن تصل بنهاية العام الحالى إلى 51، سترتفع أواخر 2023 إلى 58 منفذا.

وأكد موسى أن شركته لديها خطة توسعية على مستوى الانتشار الجغرافى للمنافذ، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية، فضلا عن عزمها اقتحام مجال الصناعة، عبر تدشين مصنع لإنتاج أدوات المائدة والأوانى المنزلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن «رنين» حريصة على توفير المنتجات والسلع المحلية والمستوردة اللازمة لتلبية الاحتياجات المتباينة للمستهلكين عبر التعامل مع آلاف الوكلاء والموردين فى السوق المحلية، إذ يبلغ عدد أصناف المنتجات المتداولة فى متاجر الشركة نحو 52 ألفا.

وأوضح موسى أن معدلات الطلب تشهد حالة من الهدوء الطفيف خلال الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع العالمية التى انعكست آثارها على السوق المصرية، ما تسبب فى ارتفاع أسعار بعض أصناف السلع المستوردة.

وتضاعفت المبيعات الإجمالية لشركة رنين لتبلغ نحو 2.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بنحو 1.2 مليار خلال العام السابق له.