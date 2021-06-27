بورصة وشركات

رنيسانس كابيتال: السوق المصرية ونظائرها الناشئة بدأت تتعافي من آثار «كورونا»

خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2021"، خلال دورته الخامسة.
أسماء السيد 12:37 م, الأحد, 27 يونيو 21 12:37 م, الأحد, 27 يونيو 21

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قال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رنيسانس كابيتال ، إن السوق المصرية ونظائرها الناشئة بدأت في التعافي بشكل سريع من آثار جائحة كورونا السلبية.

وأضاف هلال، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، خلال دورته الخامسة، أن العديد من الشركات المحلية والخارجية تعافت سريعًا من تأثيرات الجائحة سواء المقيدة في البورصة المصرية أو غيرها.

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وأشار هلال، إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال العام الجاري طرحين جديدين تمثلت في شركة تعليم والقيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة.

ولفت إلى أن أبرز ما يواجه السوق المصرية من مشكلات تتمثل في غياب الأوراق الجاذبة كبيرة الحجم بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن أبرز القطاعات التي تجذب انظار المستثمرين الخارجين، تتمثل في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية.

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وتطرق إلى أن الطروحات الجديدة غالبًا تكون غير قادرة على تحقيق الرغبة الحالية للمستثمرين الأجانب بوجود الأحجام الكبيرة للقيم السوقية.

وتابع: “على الرغم من زيادة متوسطات التداول اليومية بمعدل 1.5 مليار جنيه يوميًا، إلا أنها غالبًا ما تكون قائمة على تعاملات مضاربية”.

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بقلم أسماء السيد

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