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«رنيسانس كابيتال»: البورصة المصرية تواصل أداءها المتفوق مقارنة بالأسواق الناشئة حتى نهاية العام

تحركات المستثمرين الافراد أكدت صعوبة التنبؤ بتحول حركة المؤشر الثلاثينى ليتفوق على نظيره السبعينى
منى عبدالباري 6:44 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 6:44 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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قال بنك استثمار «رنيسانس كابيتال» إنه رغم تصنيفه المحايد للبورصة المصرية، إلا أنه يتوقع مواصلتها الأداء المتفوق المحقق مؤخرا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وذلك حتى نهاية العام الحالي،  بدعم من تدفقات نقدية متوقعة، وفجوة واسعة فى التقييم بنسبة تتجاوز 2.6 مرة، مقارنة بالمتوسطات التاريخية.

وذكر بنك الاستثمار أن أداء البورصة المصرية تفوق بواقع %19 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار فى تقرير حديث له إلى مع احتمال انخفاض العائدات على أذون الخزانة، وشهادات الإيداع والادخار  بنسب تتراوح بين 2 و 2.5 نقطة مئوية، وفقا لتقديراته، إلا أنه من المتوقع جذب البورصة المصرية رؤوس أموال جديدة.

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ولفت بنك الاستثمار إلى أن تحركات المستثمرين الافراد أكدت صعوبة التنبؤ بتحول حركة المؤشر الثلاثينى ليتفوق على نظيره السبعينى، وهو أمر من شانه دعم توقعاته للسوق.

يشار إلى أن البورصة المصرية تشهد منذ بداية العام تحركات متسارعة من المستثمرين الأفراد، مع نشاط حركة مضاربات قوية على أسهم المؤشر السبعيني، ما دعم مؤشر egx70 لتحقيق قفزة صعودية نسبتها % 28.8 منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بتتراجع اجمالى %1.8 للمؤشر الثلاثينى خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات البورصة المصرية.

وتابع أن تحقيق المستثمرين الأجانب صافى شراء خلال شهرى يوليو وأغسطس، أنهى تحركات بيعية متواصلة استمرت 18 شهرا، كما أن التحركات المتسارعة فى عمليات اللقاح بالربع الرابع من العام الحالي، والتعافى المتواصل لقطاع السياحة (مع عودة حركة المسافرين بالمطارات فى يوليو لمستويات %75 مما قبل الجائحة)، بدعم من استئناف الرحلات الروسية مباشرة إلى البحر الأحمر، يجب أن يمهد الطريق لعودة السياسة النقدية لطبيعتها

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أنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضى على تراجع جماعى لمؤشراتها فاق الـ %3 وسط تأكيدات الخبراء أنه لولا التحول للصعود بجلسات الأربعاء والخميس كانت الخسائر ستتجاوز ذلك بكثير.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 بنسبة %3.2 مغلقا عند مستوى 10642 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة %3.5 مغلقا عند مستوى 2763 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %3.7 مغلقا عند 3722 نقطة.

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وخسر رأس المال السوقى خلال الأسبوع الماضى 17.3 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 709 مليارات جنيه، مقارنة 726.3 مليار جنيه.

المال – خاص

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بقلم منى عبدالباري

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