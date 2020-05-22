رنيسانس كابيتال: إصدارات السندات الدولية تسهم في سد الفجوة التمويلية‎

ترى وحدة البحوث في بنك استثمار رنيسانس كابيتال أن دخول مصر سوق السندات الدولية في الظروف الراهنة سيسهم في سد فجوة التمويل، فضلا عن تراجع تكلفته مقارنة بالسندات المحلية.

وكانت وزارة المالية المصرية طرحت أمس الخميس سندات دولية بقيمة ٥ مليارات دولار، على 3 شرائح بآجال 4 , 12 , 30 عاما، جذبت طلبات اكتتاب بنحو 22 مليار دولار.

وقال أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث لرنيسانس كابيتال في تصريحات له إن الطرح سيساعد في سد فجوة التمويل في الميزان الخارجي الناتجة عن توقف السياحة واحتمالية تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض تحويلات العاملين وإيرادات قناة السويس.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون تكلفة الاقتراض أرخص من السندات المحلية حتى مع حساب بعض الانخفاض السنوي في قيمة العملة.

وأشار حافظ إلى أن تسجيل طلبات تقدر بـ 22 مليار دولار يظهر إيمان المستثمرين بالإصلاح الاقتصادي في مصر ويرسل رسالة قوية إلى السوق.