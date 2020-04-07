«رنيسانس كابيتال» : أداء جيد للقطاعات الدفاعية والبنوك والصحة بالبورصة المصرية

توقع بنك استثمار رنيسانس كابيتال أن تسجل القطاعات الدفاعية والبنوك والرعاية الصحية، بالبورصة المصرية أداء جيدًا على المدى القصير.

أشار قطاع البحوث لدى «رنيسانس كابيتال» إلى أنه بناء على التدابير الحكومية التى تم الإعلان عنها فى 24 مارس، ومعدل الحالات التى تم اكتشافها لفيروس كورونا المستجد، فإن من المتوقع بعض الاستقرار فى السياسات، التى مرجح أن تساعد البورصة على الوصول للقاع، بجانب حصول البنك المركزى على فرصة أكبر لتحفيز الاقتصاد حال الحاجة وفقا للقوانين.

قال رنيسانس فى تقرير حديث تلقى «المال» نسخة منه، إن هناك فترة أخرى أمام الحكومة قبل أن تتخذ قرارات أكثر صرامة، ومتوقع أن تكون قادرة على التعامل معها.

يشير بنك الاستثمار إلى أنه وفقا لمحلله الاستراتيجى دانيا ساتلر، فإن الأمر الحاسم للمستثمر هو تعامل الدول مع الإغلاق الكامل الناتج عن تدابير مكافحة الفيروس، وكيفية تحفيز اقتصاداتها عقب استقرار الأوضاع وانتهاء الأزمة، فيما يعتقد أن هذا الأمر يكون أيسر على الدول التى لديها عوائد مستقرة أو حتى منخفضة لأوراق الدين الحكومية فى الأسابيع الأخيرة وبالتالى لا زال أمام مصر فرصة جيدة.

فى 24 مارس أعلنت الإدارة المصرية حزمة من التدابير ينتج عنها إغلاقا جزئيا، شملت حظر تجول للمواطنين لمدة أسبوعين خلال الفترة من السابعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالي، على أن يتم وقف وسائل النقل العامة خلال هذه الفترة، وغلق المحال التجارية من الخامسة مساء.

تم استباق هذه الإجراءات بإعلان البنك المركزى خفضا لأسعار الفائدة %3 دُفعة واحدة، وأعلنت الحكومة ضخ 20 مليار جنيه فى البورصة المصرية، بجانب 3 مليارات إضافية من بنكى مصر والأهلى، لدعمها عقب التراجع القوى الذى نال منها نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق العربية والعالمية.

يذكر أن الأموال التى ضختها الحكومة المصرية بالبورصة الأسبوع الماضى دعمت السوق بقوة ما أدى إلى صعود قياسى للمؤشر الثلاثينى %7.6 وأرباح رأس المال السوقى إلى 35.2 مليار جنيه.