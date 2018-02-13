رندا الحلبي رئيسا شرفيا للجنة المرأة بالمصرية اللبنانية

المال- خاص

منحت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال السيدة رندا الحلبي حرم السفير اللبناني الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية على الحلبي الرئاسة الشرفية للجنة المرأة

وأكدت الدكتورة زينب الغزالى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية ان انضمام حرم سفير لبنان إضافة كبيرة للاسماء المتميزة والفعالة أعضاء اللجنة بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مساندة جهود الحكومتين المصرية واللبنانية في تحقيق التنمية الشاملة ومصالح الشعبين الكبيرين .

وأوضحت أن اللجنة تعمل على تعزيز دور المرأة في المشاركة الفعالة في القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .

وأضافت أن “المرأة في مصر ولبنان لديها تاريخ ورصيد مشرف من خلال العطاء المستمر في مجالات التنمية الاقتصادية وفى الثقافة والفنون”.

وأكدت أن “لجنة المرأة لديها قائمة من الفاعليات والمشاركات وتولى اهتماما كبيرا بدعم ورعاية الموهبين والمبدعين ترسيخا لمفهوم وفكر ومفهوم المسئولية الاجتماعية”

