رندا البحيرى تشارك في ساحر النساء

علمت "المال" أن الفنانة رندا البحيري ستشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد "ساحر النساء"، والذي سيتم تصويره خلال الفترة المقبلة. والفيلم يميل لطابع اجتماعي تشويقي، وإخراج أحمد الرشيدي، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم محمد سليمان وغيرهم. وتعود بهذا…

علمت “المال” أن الفنانة رندا البحيري ستشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد “ساحر النساء”، والذي سيتم تصويره خلال الفترة المقبلة.

والفيلم يميل لطابع اجتماعي تشويقي، وإخراج أحمد الرشيدي، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم محمد سليمان وغيرهم.

وتعود بهذا العمل رندا البحيري للسينما بعد فترة ، كما تصور أيضا الفترة القادمة دورها في فيلم “اوقات فراغ 2” الذي قدمت الجزء الأول منه منذ سنوات، مع كوكبة من الفنانين منهم كريم قاسم واحمد حاتم وعمرو عابد.

وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه كان بمثابة تجربة شبابية جريئة ومختلفة بالنسبة للجمهور.