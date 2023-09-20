رنا سماحة في حوار لـ«المال»: الحالة الغنائية أصبحت صعبة وأتمنى المشاركة في حفلات هيئة الترفيه

تعود النجمة الشابة رنا سماحة الفترة القادمة للجمهور بعد غياب بميني ألبوم غنائي جديد يضم عدد من الأغنيات المتنوعة غنائيا وموسيقيا ، كما تتعاون مع زوجها الملحن سامر أبو طالب في أغنيات منه أيضا بالاضافة لمشروعات فنية أخرى تنوي طرحها للجمهور .

” المال” التقت رنا سماحة وتحدثت لنا عن هذه المشروعات الفنية المقبلة ، وكشفت أسباب رؤيتها للحالة الغنائية أنها أصبحت صعبة مقارنة بالزمن الماضي ، ورأيها في عودة برنامج المواهب الغنائية ” ستار أكاديمي ” بعد سنوات طويلة وأمور أخرى تحدثت عنها … الى نص الحوار ….

بداية قالت النجمة الشابة رنا سماحة في حوارها لـ”المال” ، إن عودة برنامج المواهب ستار أكاديمي النسخة 12 بعد سنوات طويلة ، سيكون حدثا فنيا مهما وسيحقق انتشارا جماهيريا كبيرا مثل المواسم السابقة لو تم تنفيذه بصورة متقنة وانتاجه بامكانات ضخمة .

وعن خوضها مجال التمثيل بجانب الغناء في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية أضافت: “أحببت أن أجرب نفسي في التمثيل مع نجوما كبار في مسلسلات مثل ” أفراح ابليس ” و” أزمة نسب”.

وتابعت: “شعرت أن هذه الأعمال ساهمت في التقريب بيني وبين الجمهور في المنازل وأفادتني كثيرا في مجال الغناء أيضا وأكسبتني شريحة جديدة من المستمعين لي”.

رنا سماحة : مطربو الجيل الحديث يواجهون صعوبة في الترويج لأعمالهم الغنائية

أما فيما يتعلق بما كتبته عبر حسابها الرسمي ” فيس بوك” منذ فترة بأن الحالة الغنائية أصبحت صعبة للغاية والإنتاج الغنائي لم يعد مثل الماضي أوضحت أنه بالفعل لا يوجد حاليا شركات إنتاج موسيقية مثل عالم الفن وغيرها التي كانت تشرف على إنتاج الألبومات الغنائية وتوزيعها داخليا وخارجيا أيضا لتحقق شهرة واسعة عربيا وعالميا أيضا ، لذلك أصبح علينا كمطربين من الجيل الحديث حاليا أن نبذل قصارى جهدنا بأنفسنا للترويج لأعمالنا الغنائية الجديدة وذلك يتطلب مننا إمكانات مادية كبيرة وتفاصيل أخرى إنتاجية .

رنا سماحة : حفلات هيئة الترفيه السعودية تسلط الضوء على الفن الراقي وأتمنى مشاركتي فيها

وأعربت رنا عن كون المملكة العربية السعودية تشهد طفرة فنية كبيرة في مختلف المجالات سواء الغناء أو السينما أو المسرح ، والحفلات التي تقيمها هيئة الترفية بالمملكة ويشارك فيها مطربين من الجيل الحديث تكون مميزة موضحة أنها تسلط الضوء على الفن والموسيقى الراقية فقالت : ذلك مفيد لنا كفنانين من جيل الشباب الحديث وأتمنى أن أشارك في هذه الحفلات خلال الفترة القادمة .

رنا سماحة : العمل مع زوجي سامر أبو طالب أضافة لأي فنان

وعن تعاونها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب في أغنيات مؤخرا قالت : سامر زوجي ملحن موهوب والعمل معه اضافة جيدة لأي فنان ، وأقوم بتحضير عدد من الأغنيات الجديدة معه أيضا هذه الأيام ، مضيفة أحببت أغنيته ” الجو حلو” التي قدمها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز ، فقد حملت طابعا غنائيا وموسيقيا جديدا وخفيفا .

رنا سماحة : حمزة نمرة كسر قاعدة الصيف يحتاج أغنية راقصة بألبومه “رايق”

أما فيما يتعلق بالأغنيات التي أعجبتها بموسم صيف 2023 الغنائي قالت : أحببت أغنيات المطرب حمزة نمرة جدا في ألبومه الجديد “رايق” ، فهو استطاع أن يكسر قاعدة أن موسم الصيف الغنائي يحتاج لطرح أغنيات راقصة وخفيفة وقدم لنا أغنيات درامية ناجحة وتصدرت التريند ونالت اعجاب الجمهور ، حيث أثبت بألبومه رايق أن الفن الجيد سيفرض نفسه بشدة على المستمع مهما كان الوقت المطروح فيه .

وشددت رنا على أنها تستمع للأغنية الجيدة لأي مطرب وصوت في السوق الغنائي ، سواء كان ينتمي هذا الصوت للجيل القديم في الغناء أو من جيل الشباب أو الجيل الحديث .

أما عن مشروعاتها الفنية في الفترة القادمة فكشفت أنها : تقوم بتحضير ميني ألبوم جديد يضم بعض الأغنيات المتنوعة موسيقيا وغنائيا ، وتتعاون فيه مع فريق عمل مميز من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم أحمد عبد السلام وعمر اسماعيل ومحمد خلف ومودي سعيد أيضا ، متمنية أن ينال استحسان المستمع وقت طرحه .