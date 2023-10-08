رنا سماحة تكشف عن الأغنية الأولى في ألبومها الجديد

تطرح الفنانة الشابة رنا سماحة أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تقدمه للجمهور الفترة القادمة ، والأغنية بعنوان” عاملة عبيطة”

وتعاونت فيها رنا سماحة مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن زوجها سامر أبو طالب، توزيع موسيقي خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي.

يذكر أن آخر أغنية قدمتها رنا سماحة للجمهور هي ، أغنية طوب الأرض ، تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب.

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين

وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور، واختارت رنا أغنيتين حتى الآن، هما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.