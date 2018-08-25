رنا سماحة تشعل ليالى الصيف فى الساحل الشمالى

أحمد حمدىانتهت منذ ساعات قليلة ثانى حفلات ليالى الصيف، المقامة بعاصمة الساحل الشمالى إمارات هايتس، وبدأ الحفل بعرض الليلة الكبيرة للأطفال، ثم قدم فريق كاروزو باند مجموعة من اغانيهم، بمصاحبة الجيتاريست الشهير شريف مصطفى الذى أبدع بمجموعة من الألحان والتوزيعات الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.في

أحمد حمدى

انتهت منذ ساعات قليلة ثانى حفلات ليالى الصيف، المقامة بعاصمة الساحل الشمالى إمارات هايتس، وبدأ الحفل بعرض الليلة الكبيرة للأطفال، ثم قدم فريق كاروزو باند مجموعة من اغانيهم، بمصاحبة الجيتاريست الشهير شريف مصطفى الذى أبدع بمجموعة من الألحان والتوزيعات الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

فيما أحيت فقرة الختام النجمة رنا سماحة بصحبة فرقتها الموسيقية، وغنت مجموعة من أغنياتها الشهيرة، إضافة إلى بعض الأغانى التراثية، وأغان أخرى لكبار النجوم وأنهت الحفلة بأغنية “بيننا خير”، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.