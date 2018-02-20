رنا سماحة: استعد للسفر لأمريكا لتسلم جائزة عالمية

أحمد حمدي قالت النجمة الشابة رنا سماحة إنها تستعد للسفر الايام القليلة القادمة من اجل تسلم جائزة عالمية في الموسيقى في مهرجان جولندن ميوزيك اوورد المقام بأمريكا وسيحضره نجوم عالميين كثيرين . وأضافت في تصريحات خاصة للمال ، أنها حتى الآن لا تعلم جائزتها ستمنح لها عن كونها أفضل مطربة شابة لعام 2017 أ

أحمد حمدي

قالت النجمة الشابة رنا سماحة إنها تستعد للسفر الايام القليلة القادمة من اجل تسلم جائزة عالمية في الموسيقى في مهرجان جولندن ميوزيك اوورد المقام بأمريكا وسيحضره نجوم عالميين كثيرين .

وأضافت في تصريحات خاصة للمال ، أنها حتى الآن لا تعلم جائزتها ستمنح لها عن كونها أفضل مطربة شابة لعام 2017 أم أفضل أغنية أم أفضل موهبة شابة لأن هذه الجائزة يعلن عنها في الحفل للنجوم فقط كتقليد خاص بها .

وتابعت أنها تقوم بشخصية مطربة في مسلسل افراح ابليس 2 مع النجم السوري جمال سليمان وحتى الان لا تعلم هل سيتم عرضه في شهر رمضان أم لا.

وأشارت أيضا إلى أنها بصدد طرح البومها الغنائي الجديد اسمه ايه وتحضر لمشروعين جديدين مع الملحن الكبير محمد رحيم الايام القادمة .