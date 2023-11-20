رنا رئيس في حوار لـ«المال»: أنا محظوظة فنيا وانتظروني في «عصابة عظيمة»

حققت النجمة الشابة رنا رئيس في فترة قصيرة إشادة كبيرة من الجمهور المصري بأدوار فنية في السينما والتلفزيون أبرزها مسلسلات ” أزمة منتصف العمر ” و” موضوع عائلي” وغيرها .

” المال” التقت رنا رئيس وتحدثت لها عن مشروعها السينمائي القادم مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس وأعمالها الفنية التي حققت بها شهرة كبيرة السنين الماضية ، وردها على الانتقادات عبر مواقع السوشيال ميديا وغيرها من الأمور … الى نص الحوار .

تحدثت النجمة الشابة رنا رئيس عن كونها تشارك الاعلامية والمنتجة القديرة إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة بفيلم سينمائي جديد ” عصابة عظيمة” ، لافتة الى أنها محظوظة بمشاركتها بعد فيلم ” أولاد حريم كريم ” الذي حقق نجاحا كبيرا .

وأضافت أنها تتمنى التعاون مع النجمة منى زكي ، حيث كانت تتابع أعمالها الفنية منذ سنين طويلة .

وعن أبرز المحطات الفنية في مشوارها الفني منذ بدايته وحتى الآن قالت : “مسلسلي أزمة منتصف العمر وموضوع عائلي تحديدا ، أكثر عملين حققا إضافة كبيرة بمشواري الفني حتى الآن خلال السنتين الأخيرتين ، بالإضافة أنهما زادا من حب العائلات المصرية لي بصورة كبيرة”.

وفيما يتعلق بكيفية اختيارها لأدوارها الفنية ، أضافت: “لا أحب تضخيم الأمر فكل مافيه أنني أدقق في اختيار العمل الدرامي أو السينمائي الذي أشعر به أنه قريب لي منذ عرض السيناريو الخاص به علي ، وفي نهاية الأمر أبذل كل جهدي لأقدم دورا مميزا يرضي الجمهور والتوفيق بيد الله “

وعن الانتقادات التي تواجهها أحيانا بمواقع التواصل الاجتماعي تابعت: “حقيقة أتجاهلها خاصة السلبي منها الذي لافائدة منه أما الانتقادات الإيجابية التي تفيدني أحاول التركيز معها وتطوير نفسي فنيا”.

وأشارت إلى أنها تتقبل النقد لأعمالها الفنية ، خاصة النقد الذي يسلط الضوء على نقاط إيجابية وسلبية أما إذا كان النقد لمجرد الانتقاد فقط فذلك يكون مزعجا ولاسعى للاهتمام له .

وعن تكريمها الفترة السابقة بجائزة أفضل ممثلة شابة لعام 2023 في إحدى المناسبات الفنية الهامة قالت رنا رئيس : “أشعر بأن أي تكريم أو جائزة أحصل عليها في أي مناسبة تحملني مسؤولية كبيرة ، أنني يجب أن أقدم الأفضل فنيا خلال الفترة المقبلة ، لأنه يكفي أن يقوم الجمهور بالتصويت لي في تلك المناسبات ومختلف الاستفتاءات”.

وأكدت رنا رئيس في حديثها أنها ترى نفسى كانت محظوظة بشكل كبير فنيا خلال الآونة الأخيرة بمشاركة نجوم كبار مثل ماجد الكدواني وريهام عبد الغفور وغيرهم في أعمال فنية مختلفة ، واشادة المشاهدين بأدائها التمثيلي في هذه الأعمال الفنية مثل ” أولاد حريم كريم ” و” أزمة منتصف العمر “.

وعن مشاركتها في الجزء الثاني لفيلم ” أولاد حريم كريم ” مع المطرب مصطفى قمر ، تابعت :”ردود فعل الجمهور في مختلف الدول العربية عن الفيلم زادت في وقت قصير للغاية منذ طرح الفيلم بالسينمات العربية ونحن بذلنا جميعا كفريق عمل مع المخرج علي إدريس والكاتبة زينب عزيز مجهود كبير ليقدم كل واحد فينا دوره على أكمل وجه ويحظى بنجاح كبير والحمد لله على ذلك ..

وعن تلك الأزمة التي وقعت بين طارق الشناوي ومصطفى قمر قالت :” لم أحب التدخل في هذا الأمر أبدا فهو شئ لايخصني وليس لي علاقة به ، لكني سعيدة بالعمل مع فنان كبير مثل مصطفى قمر وجميع النجوم المشاركين في الفيلم بشرى وداليا البحيري وعلا غانم وبسمة والنجم الشاب تيام قمر ، كانت تجربة فنية ممتعة بالنسبة لي”.

وتمنت رنا رئيس أن تمر الأوضاع السياسية في غزة بسلام ، لافتة الى أنها حريصة على دعم أهل غزة عبر منصاتها بالسوشيال ميديا مثل فنانين آخرين .