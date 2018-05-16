رنا خليل خليل تكشف بوستر مسلسل «أرض النفاق»

أحمد حمديكشفت الفنانة الشابة رنا خليل عن البوستر الدعائى لمسلسل "أرض النفاق" والذي تشارك فيه مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.. مؤكدة ان دورها سوف يكون مفاجأة لجمهورها ومختلفا كليا عن ادوارها السابقة سواء في "الحساب يجمع" أو "حجر جهنم".وأشارت إلى أن عنصر الجمال قد يكون بعيدا عن التركيبة الاساسية لم

أحمد حمدي

كشفت الفنانة الشابة رنا خليل عن البوستر الدعائى لمسلسل “أرض النفاق” والذي تشارك فيه مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.. مؤكدة ان دورها سوف يكون مفاجأة لجمهورها ومختلفا كليا عن ادوارها السابقة سواء في “الحساب يجمع” أو “حجر جهنم”.

وأشارت إلى أن عنصر الجمال قد يكون بعيدا عن التركيبة الاساسية لملامح الشخصية بل الأداء التمثيلي هو ما انعكس بشكل كبير، مشيرة ان دورها سوف يكون من أهم المحاور الأساسية التي تطور احداث المسلسل وتقلبه رأسا على عقب، خاصة مع وجود اختراع “أخلاق للبيع” على هيئة حبوب وأخلاق مستعارة للبيع يتناولها البطل واكون جزء من هذه الحدوتة.

وأعربت رنا خليل عن سعادتها بمشاركة الفنان محمد هنيدي هذه التجربة، مشيرة إلى أن هنيدي يتمتع بحس كوميدي جعلها تكتشف طاقة تمثيلية جديدة في الخط الكوميدي، والذي اختلف تماما عن ادورها السابقة والتي اتخذت الطابع الدرامي.

يذكر أن المسلسل مأخوذ عن رواية “أرض النفاق” للأديب يوسف السباعي، ويشارك في بطولته بحانب محمد هنيدي وهنا شيحة كل من دلال عبد العزيز وإبراهيم عيسى ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود ورنا خليل، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.