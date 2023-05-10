رنا بدوي: ارتفاع التضخم أثر على قدرة العملاء لسداد أقساط التأمين

قالت رنا بدوى رئيس الإكتواريين بشركة أكسا للتأمين أن شركات التأمين على الحياة واجهت تحدى ارتفاع معدل التضخم بسبب آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت خلال المؤتمر العربي للإكتواريين أن الحكومة المصرية سعت لامتصاص تأثير التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة وعوائد الاستثمارات.

وأكدت أن ارتفاع التضخم أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين مما انعكس على قدرة العملاء في الاستمرار في سداد أقساط التأمين.

ولفتت إلى أن عدد وثائق التأمين على الحياة تأثر سلبا بالتضخم إلا أن متوسط قيمة القسط ارتفعت مما أدى إلى تخفيف الضغط على الشركات.

واعتبر أن عوائد الاستثمار تعد جزء هام من دخول شركات تأمينات الحياة ولافتة إلى معدل تجديد الوثائق أعلى من 70% بسبب ارتفاع وعى العملاء.

وكشفت أن القطاع مرة بتحديات صعبة خلال آخر ثلاث سنوات و مشيرة إلى أن التعويضات كانت منخفضة في 2020 في فرع السيارات بسبب انخفاض الحوادث في فترة الحظر إبان وباء كورونا كما تخوف المواطنين من زيارة المستشفيات مما خفض مطالبات فرع الطبي.

وأكدت أن التعويضات ارتفعت فى عام 2021 أعلى من المتوقع بسبب فرع الطبي وتعويضات كورونا فيما زادت فى 2022 بسبب التعويم والتضخم والحرب الروسية الأوكرانية.