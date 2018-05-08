رميد للصناعات الغذائية تستهدف زيادة مبيعاتها 30%

خالد بدر الدين:أعلن اليوم الثلاثاء محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة رميد للصناعات الغذائية المصرية (الرشيدي الأصلي سابقا) إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها 30% لترتفع إلى 260 مليون جنيه (14.64 مليون دولار) هذا العام على أن تصل إلى حوالى مليار جنيه في 2023.وقال قنديل في مقابلة مع وكالة رويترز استطع

خالد بدر الدين:

أعلن اليوم الثلاثاء محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة رميد للصناعات الغذائية المصرية (الرشيدي الأصلي سابقا) إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها 30% لترتفع إلى 260 مليون جنيه (14.64 مليون دولار) هذا العام على أن تصل إلى حوالى مليار جنيه في 2023.

وقال قنديل في مقابلة مع وكالة رويترز استطعنا مضاعفة حجم مبيعاتنا 6 مرات خلال الفترة الماضية، ونستهدف الوصول إلى مليار جنيه خلال خمس سنوات بإذن الله بحلول عام 2023“.

وتم تغيير اسم شركة تنمية حلويات الرشيدي الميزان الأصلي التي تأسست عام 1888 كشركة عائلية هذا العام إلى شركة رميد للصناعات الغذائية.

وذكر قنديل أن شركته استثمرت ”نحو 300 مليون جنيه في مصنعها الجديد في مدينة السادس من أكتوبر والذي ستُنقل إليه كل الخطوط الحالية من مصنعها الحالي في حي السيدة زينب بالقاهرة“.

وأضاف قنديل أن شركته تنتج نحو ”50 منتجا تحت 6 علامات تجارية وتستهدف إضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة بجانب دخول مجال التمور هذا العام“.

وتستهدف الشركة تشغيل ما لا يقل عن 22 خط إنتاج في مصنعها الجديد وتصنع رميد الطحينة والحلاوة الطحينية بأنواع مختلفة وكريمة البندق بالشوكولاته إلى جانب تصنيع البسكوت بالحلاوة والقشدة والشوكولاته.

واستحوذ صندوق ”سيلك إنفست“ البريطاني المتخصص في الاستثمار في الأسواق المبتدئة على نحو 40% من أسهم الرشيدي الأصلي في 2011 ثم رفع حصته إلى 92 % في 2012، فيما يمتلك مستثمرون مصريون نسبة 8% المتبقية.