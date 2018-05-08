رميد الغذائية تستهدف القيد بالبورصة أواخر 2019

■ قنديل: الشركة حصلت على قرضين بقيمة 80 مليون جنيه من SAIB والأهلى شريف عمر تستهدف «رميد» للصناعات الغذائية، الرشيدى الأصلى سابقا، طرح نسبة من أسهمها فى البورصة، خلال النصف الثانى من العام المقبل، بعد موافقة صندوق استثمار سيلك انفيست الإنجليزى، المساهم الرئيسى،



■ قنديل: الشركة حصلت على قرضين بقيمة 80 مليون جنيه من SAIB والأهلى



شريف عمر



تستهدف «رميد» للصناعات الغذائية، الرشيدى الأصلى سابقا، طرح نسبة من أسهمها فى البورصة، خلال النصف الثانى من العام المقبل، بعد موافقة صندوق استثمار سيلك انفيست الإنجليزى، المساهم الرئيسى، على بيع حصة من ملكيته بالشركة.

وتعتزم الشركة نقل مصانعها من منطقة السيدة زينب، إلى مجمع صناعي متكامل بالسادس من أكتوبر، فى إطار خطتها التوسعية بالسوق المحلية.

وقال محمد قنديل، العضو المنتدب، إن هيكل ملكية الشركة موزع حالياً بواقع %92 لصندوق سلك انفيست الإنجليزى، و%2 لصندوق جولفتزرس الألمانى، والباقى لمساهمين أفراد ومؤسسات مالية، وأوضح أن رأس المال يبلغ 52 مليون جنيه، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة أمس: نعمل على زيادة رأس المال، قبل القيد فى البورصة، بغرض التوافق مع القواعد المنظمة للقيد فى المقصورة الرئيسية، وذلك بعد تنفيذ خطة نقل المصانع من منطقة السيدة زينب، إلى المجمع الصناعى الذي يتم إنشاءه بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، على مساحة 15 ألف متر.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمجمع تبلغ 300 مليون جنيه، ومن المنتظر بدء الإنتاج الفعلى نهاية الربع الأخير من العام الجارى، موضحاً أنه تم استيراد كامل خطوط الإنتاج الجديدة.

كما أشار إلى أن مكتب الشلقانى يتولى مهام المستشار القانونى لرميد، فيما لم يتم بعد اختيار بنك الاستثمار الذي سيتولى إدارة طرح أسهمها المنتظر.

ولفت إلى أن الشركة حصلت على قرضين خلال الفترة الماضية، الأول بقيمة تقارب 60 مليون جنيه من بنك SAIB ، والثانى بقيمة تقارب 20 مليون جنيه من البنك الأهلى، ومن المنتظر توظيفهما فى استكمال الأعمال الإنشائية للمجمع الصناعى بأكتوبر، إلى جانب التوسعات الإنتاجية القائمة.

كانت الشركة قد اتفقت مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه فى نوفمبر 2016، وعلمت “المال” أن القرض توقف فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وعن الأداء المالى، قال «قنديل» إن «رميد» حققت مبيعات إجمالية بقيمة 200 مليون جنيه، خلال العام الماضى، من المستهدف زيادتها إلى 250 مليون جنيه، العام الجارى، لافتاً إلى أن الشركة تصدر %8 من منتجاتها، وتطمح لرفعها إلى %12.

واستطرد: نستهدف تحقيق حجم مبيعات بقيمة مليار جنيه، بحلول 2023، استناداً إلى القيد فى البورصة، واختراق أسواق أوروبية وأمريكية وأفريقية جديدة، بالإضافة إلى التوسع من خلال الاستحواذ على كيانات ومصانع تعمل بالقطاع الغذائى.

وأضاف: دخلنا مفاوضات للاستحواذ على عدة مصانع تعمل فى صناعات مكملة للنشاط الرئيسى للشركة، مع الاستمرار فى التطوير، وإضافة مزيد من المنتجات، أخرها المرتبطة بالتمر.

تعمل «رميد» بمجال الصناعات الغذائية، المرتبطة أساساً بالحلاوة الطحينية، والطحينة، والتمور، والحلويات الويفر، إلى جانب زبدة الفول السودانى، وتأسست منذ 130 عاماً.