رميد الغذائية تخطط للطرح في البورصة العام المقبل

شريف عمر:كشف المهندس محمد قنديل العضو المنتدب لشركة رميد للصناعات الغذائية - الرشيدي الاصلي سابقا – عن خطة الشركة للطرح في البورصة خلال العام المقبل.وأكد "قنديل"، خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن خطة الشركة الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، أن الطرح المرتقب سيكون عبر حصة من المساهم الرئيسي

شريف عمر:

كشف المهندس محمد قنديل العضو المنتدب لشركة رميد للصناعات الغذائية – الرشيدي الاصلي سابقا – عن خطة الشركة للطرح في البورصة خلال العام المقبل.

وأكد “قنديل”، خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن خطة الشركة الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، أن الطرح المرتقب سيكون عبر حصة من المساهم الرئيسي بالشركة وهو بنك الاستثمار الانجليزي “سيلك إنفست”.

ويتوزع هيكل ملكية “رميد” بين 92% لصندوق “سيلك انفست” و8% مستثمرين افراد ومؤسسات مالية، وتعمل في الصناعات الغذائية وتمتلك مجمعاً صناعياً بمنطقة السيدة زينب ومن المقرر نقله إلى مدينة 6 أكتوبر.