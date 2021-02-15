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«رمكو» للقرى السياحية تدعو المساهمين لمناقشة عرض بيع «أورينت تورز»

رمكو للقرى السياحية تدعو لجمعية عامة غير عادية لمناقشة عرض استحواذ
رجب عزالدين 2:39 م, الأثنين, 15 فبراير 21 2:39 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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دعت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية،المساهمين إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 10 مارس القادم لمناقشة عرض مقدم لشراء شركتها التابعة “أورينت تورز”.

وقالت رمكو للقرى السياحية فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن هذا العرض مقدم فى صورة خطاب نوايا من إحدى شركات بيوت الخبرة دون تسميتها أو الإشارة إلى ثمن مبدئى.

ووافق مجلس الإدارة فى 2 فبراير الجارى على دراسة العرض بصورة مبدئية ،وتكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة “أورينت تورز” فى هذا الإطار.

وتمتلك رمكو شركة “أورينت تورز” للقرى والفنادق السياحية بشكل كامل تقريبا (99.95%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

هيكل ملكية رمكو للقرى السياحية حتى يناير الماضى

رمكو للقرى السياحية
رمكو للقرى السياحية

وتأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، وأدرجت فى البورصة المصرية عام 1998، ويبلغ رأسمالها المصدر 2.4 مليار جنيه، موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

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ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أفراد من عائلة عدلى أيوب بنسبة 75.63% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت نسب الـ5% وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يناير الماضى.

وتعمل «رمكو» فى إقامة وتشغيل القرى السياحية والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى.

وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.

كما تمتلك، فندق «جولف ستيلا دى مارى بقرية ستيلا دى مارى العين السخنة»، وفندق «ستيلا شرم» بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ.

وتضم “رمكو” عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، الشركة العالمية للسياحة.

وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية.

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كما يتبعها ، الشركة الإسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.

رمكو تتفاوض على قرض ضخم بقيمة 3.3 مليار جنيه

وتتفاوض “رمكو” فى الوقت الحالى مع أكثر من بنك تجارى للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية (22 نوفمبر الماضى) إن هذا التمويل يقوم على ترتيبه بنك مصر بالمشاركة مع بنوك تجارية أخرى.

ويتضمن القرض شريحتين إحداهما بقيمة 2.4 مليار جنيه تستخدم فى إعادة تمويل عقود التأجير التمويلى الخاصة بشركاتها التابعة تكنولويس، وكذلك تمويل مديونية لصالح بنك مصر بقيمة 300 مليون جنيه.

أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 862 مليون جنيه وتستخدم فى تمويل رأس المال العام للشركة وفقا للإفصاح.

تراجع خسائر الشركة بنسبة 74.5% فى تسعة أشهر

قرى-سياحية
قرى سياحية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مستقلة للشركة  تراجع صافى خسائرها بنسبة 74.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى.

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وسجلت رمكو صافى خسائر بلغت 52.2 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بخسائر قدرها 204.4 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة ايرادات من النشاط العقاري بقيمة 214 مليون جنيه، بينما تراجعت إيرادات النشاط الفندقي خلال الفترة إلى 9.26 مليون جنيه مقابل 57.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت كذلك متحصلات تشغيل القرى خلال الفترة إلى 12.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 14.71 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019.

وحققت الشركة خسائر مستقلة بلغت 122 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 130.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 218.3 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل 220.8 مليون جنيه أرباح خلال عام 2018.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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