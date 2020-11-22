«رمكو للقرى السياحية» تتفاوض مع بنوك تجارية على قرض بقيمة 3.3 مليار جنيه

رمكو لإنشاء القرى السياحية تفصح عن تفاصيل قرض ضخم تتفاوض عليه

قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إنها تتفاوض حاليا مع أكثر من بنك تجارى للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وأضافت رمكو للقرى السياحية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن هذا التمويل يقوم على ترتيبه بنك مصر.

ويتضمن القرض شريحتين أحدهما بقيمة 2.4 مليار جنيه تستخدم فى إعادة تمويل عقود التأجير التمويلى الخاصة بشركاتها التابعة تكنولويس، وكذلك تمويل مديونية لصالح بنك مصر بقيمة 300 مليون جنيه.

أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 862 مليون جنيه وتستخدم فى تمويل رأس المال العام للشركة وفقا للإفصاح.

ونوهت رمكو إلى أن بنك مصر يقوم حاليا بمشاركة المستندات اللازمة مع البنوك التجارية المشاركة (لم يذكرها الإفصاح)، تمهيدا لتنفيذ العملية.

تراجع خسائر رمكو للقرى السياحية بنسبة 74.5% فى تسعة أشهر

قرى سياحية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مستقلة للشركة تراجع صافى خسائرها بنسبة 74.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى.

وسجلت رمكو صافى خسائر بلغت 52.2 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بخسائر قدرها 204.4 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة ايرادات من النشاط العقاري بقيمة 214 مليون جنيه ،بينما تراجعت إيرادات النشاط الفندقي خلال الفترة إلى 9.26 مليون جنيه مقابل 57.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت كذلك متحصلات تشغيل القرى خلال الفترة إلى 12.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 14.71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وحققت الشركة خسائر مستقلة بلغت 122 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 130.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 218.3 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل 220.8 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق 2018.

رمكو تمتلك ستة فنادق سياحية فى مصر

رمكو للقرى السياحية

تأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، وأدرجت فى البورصة المصرية عام 1998، ويبلغ رأسمالها المصدر 2.4 مليار جنيه،موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.

وتعمل «رمكو» فى إقامة وتشغيل القرى السياحية والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى.

وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.

كما تمتلك، فندق «جولف ستيلا دى مارى بقرية ستيلا دى مارى العين السخنة»، وفندق «ستيلا شرم» بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ.

وتضم رمكو عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى سياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية،الشركة العالمية للسياحة.

شركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية.

الشركة الاسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية،شركة رمكو لادارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.