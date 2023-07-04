«رمكو» تقلص 67.2% من خسائرها خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة غير المدققة لعام 2022.
واظهرت القوائم المالية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية تمكنها من تقليص صافي خسائرها بنحو 67.2% خلال عام 2022.
وسجلت خسائر رمكو لإنشاء القرى السياحية نحو 117.68 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر قيمتها 358.76 مليون جنيه خلال عام 2021.
وتراجعت اجمالي إيرادات رمكو لإنشاء القري السياحية بنحو 23.8%، خلال العام الماضي لتسجل 364.63 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 608.79 مليون جنيه خلال 2021.