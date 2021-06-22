«رمكو» تشترى 115 فدانا من المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة مقابل 2.6 مليار جنيه

تعاقدت شركة «رمكو» لإنشاء القرى السياحية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شراء 115 فدانا بالقاهرة الجديدة مقابل 2.6 مليار جنيه.

وقال محمود توغان مدير علاقات المستثمرين فى الشركة إنها وقعت مؤخرًا عقدا مبدئيا مع المجتمعات العمرانية، لشراء 115 فدانا، موضحا أن «رمكو» سددت %10 فقط من قيمة الأرض، على أن يتم سداد القيمة المتبقية فى فترات لاحقة.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن شركته لم تُقرر حتى الوقت الراهن سبُل استغلال تلك الأراضى، مرجحا أنها ستُخصص لإنشاء مشروع سكنى.

على صعيد آخر، قال «توغان» إن «رمكو» أتمت مؤخرًا صفقة بيع إحدى شركاتها التابعة «أورينت تورز» للقرى والمنتجعات السياحية لإحدى شركات التأجير التمويلى بغرض سداد مستحقات سابقة.

يُذكر أن «رمكو» أعلنت منذ فترة عن مخططها لبيع شركتها التابعة والمملوكة لها بنحو %99.9 لصالح شركة «تكنوليس للتأجير التمويلى» مقابل إسقاط ديون.

وأفصحت «رمكو» أمس عن نتائج أعمالها المجمعة عن الربع الأول من العام الجارى، والتى أظهرت ارتفاع خسائر الشركة مرتين ونصف بنسبة %252.

وسجلت الشركة صافى خسائر 463.6 مليون جنيه مقابل 132 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وأرجع تلك الخسائر إلى تأثر المبيعات العقارية خلال تلك الفترة من العام، واستمرار ضعف إيرادات القطاع السياحى بضغط من جائحة كورونا.

وأظهرت القوائم المالية للشركة أن المبيعات العقارية سجلت معدلات صفرية، خلال الربع الأول من العام الجارى، فى حين سجلت إيرادات القطاع الفندقى حوالى 18 مليون جنيه مقارنة مع 25.7 مليون بالفترة المناظرة.

وقال «توغان» إن تداعيات فيروس كورونا السلبية لا تزال مؤثرة على عدد كبير من الشركات العاملة فى السوق، وبالتالى تأثر أداؤها.

ووفقًا للقوائم المالية للشركة، تراجعت التكاليف الفندقية لتُسجل 809.8 ألف جنيه فقط مقارنة مع 4.7 مليون جنيه بنفس الفترة لعام 2020.

على صعيد آخر، ارتفعت متحصلات تشغيل القرى وسجلت 12.6 مليون جنيه مقابل 7.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، وارتفعت أيضًا مصاريف تشغيلها وسجلت 24.9 مليون جنيه مقابل 21.4 مليون.