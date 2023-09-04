«رمكو» تخطط لتدشين مشروعين جديدين قبل نهاية 2023

تعتزم شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» البدء فى تنفيذ مشروعين جديدين قبل نهاية العام الجاري، فى إطار خطتها التوسعية.

كشف مصدر بـ«رمكو» أنها تُخطط للتوسع وتنفيذ مشروعات جديدة، إلى جانب مواصلة الإنشاءات القائمة حاليًا بالعاصمة الإدارية ومنطقة العين السخنة.

وأضاف أنه من المخطط البدء فى تنفيذ المخططات الأولية للمشروعين الجديدين قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن أحدهما سيكون فى منطقة العلمين بالساحل الشمالي، ويقع على مساحة 30 فدانا.

وكانت «رمكو» قد أعلنت مؤخرًا عن بدء التفاوض للدخول فى شركة مع «إعمار أليكس للاستثمار العقارى»، بمشروعها فى منطقة العلمين بقطاع سيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمال الغربي.

وأوضح المصدر أن مشروع الساحل سيكون سكنيا فاخرا، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه سيتم تدبيرها ذاتيًا وبمبيعات مستهدفة 1.5 مليار، على أن يصل المخطط الزمنى للتنفيذ إلى 3 سنوات.

ووفقًا لإفصاح الشركة مؤخرًا فإن مشروع العلمين سيكون عبر شراكة بنسبة %60 لصالح «رمكو» والباقى لـ«إعمار أليكس».

وأضاف أن المشروع الثانى سيقع فى القاهرة الجديدة، موضحاً أن «رمكو» تعتزم تنفيذه بشكل فردي، وتدرس حالياً تكلفته الاستثمارية، إلى جانب رسم المخطط العام للمبيعات المستهدفة من خلاله.

كانت شركة «رمكو» قد أعلنت مؤخرًا عن تخصيص قطعة أرض لصالحها بمدينة القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية القاهرة الجديدة.

وعلى جانب آخر، كشف أن «رمكو» تواصل أعمالها فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و«ستيلا 2» بمنطقة العين السخنة.

وكانت شركة «رمكو» قد تمكنت خلال النصف الأول من العام الجارى من التحول للربحية بقيمة 144.4 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 187.7 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى.